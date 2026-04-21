Apenas una libra de azúcar y tres de arroz "con peste y bichos" a la bodega

Una cubana denunció en video que durante la semana de receso escolar, lo único que llegó a la bodega de su comunidad fue una libra de azúcar y tres libras de arroz en pésimas condiciones.

Esmeilda García Márquez afirmó en un video publicado en Facebook: "tres libras de arroz con peste, con bicho porque aquí llegó así, una librita de azúcar".

En el mismo video, la mujer lamentó la situación de los trabajadores esenciales: "Un médico que sale cansado del hospital, una enfermera, un maestro... al llegar al banco no hay dinero, no hay corriente, no hay conexión".

La denuncia se produce días después de que el Ministerio de Comercio Interior anunciara la distribución de la canasta básica de abril en Santiago de Cuba con apenas dos productos: una libra de azúcar por consumidor y 500 gramos de pasta corta exclusivamente para niños de cero a 13 años.

El anuncio, publicado en la cuenta oficial del Grupo Empresarial de Comercio de Santiago, desató una avalancha de reacciones de indignación en redes sociales. "Qué miseria, dos productos y en míseras cantidades. ¿Y siguen llamando a eso canasta básica?", escribió un usuario.

Vecinos de Santiago de Cuba reportaron además deudas atrasadas de meses anteriores: leche para bebés de cero a un año sin entregar desde febrero, el módulo de arroz y aceite para embarazadas y mayores de 65 años, y hasta latas de sardina de donación que nunca llegaron.

La denuncia del arroz en mal estado no es nueva. En diciembre de 2025, una mujer de Bayamo denunció arroz de la canasta básica cubierto de moho y manchas verdosas. En febrero de 2025, otra cubana mostró en TikTok su cuota normada infestada de gorgojos. En marzo de 2026, un residente de Camagüey reportó que el cereal vendido en bodega tenía mal olor y suciedad a 155 pesos la libra.

Estos problemas responden al almacenamiento prolongado en condiciones inadecuadas y a fallas logísticas estructurales de un sistema de distribución en colapso. En julio de 2025, La Habana recibió apenas tres libras; en febrero de 2026, la provincia de Las Tunas directamente no tenía arroz disponible en el sistema estatal.

El cuadro se agrava con el colapso de la industria azucarera: Cuba registra en la zafra 2025-2026 su peor producción en más de 125 años, inferior incluso a la de 1899. Holguín produjo menos del 10% de su plan; Camagüey apenas 4,000 toneladas; Guantánamo, menos de 3,000.

La economía cubana se contrató un 5% en 2025 y se proyecta una caída adicional del 7.2% en 2026, según la Unidad de Inteligencia de The Economist. El 80% de los cubanos considera que la crisis actual es peor que el Período Especial de los años noventa.

Mientras el régimen descarta cambios políticos y no ofrece estrategia viable de solución, Esmeilda García Márquez cerró su video con una frase que resume el silencio forzado que vive la Isla: "Nadie, nadie dice nada".