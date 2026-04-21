Cubana en EE. UU. explica por qué no tiene papeles ni se ha arreglado la dentadura: "¿Quedó claro?"

La influencer cubana Yily Sin Filtros publicó este lunes un video en TikTok en el que respondió a dos de las preguntas más frecuentes de sus seguidores: por qué no tiene papeles y por qué no se ha arreglado la dentadura.

“Son dos preguntas que me hacen mucho”, comentó la creadora de contenido, quien explicó que ha estado menos activa porque está enfocada en su negocio de ventas en línea.

Sobre el estado de su dentadura, Yily fue directa: aseguró que no ha podido costear el tratamiento debido a su alto precio. “Eso cuesta un dineral que yo no tengo”, afirmó, desmintiendo la percepción de algunos usuarios que creen que posee grandes ingresos.

La influencer señaló que comenzó desde cero hace apenas seis meses y que ahora es cuando empieza a alcanzar cierta estabilidad económica. Incluso adelantó que planea mudarse próximamente, como parte de su progreso personal.

Yily también explicó que ha decidido priorizar a su hijo de 16 años. Actualmente está en proceso de corregirle la dentadura, con la colocación de aparatos, para evitar que enfrente problemas similares en el futuro.

“Mi prioridad como madre es arreglarle la dentadura a mi hijo”, expresó. Según relató, su propia situación dental es consecuencia de no haber podido atenderse a tiempo en Cuba, debido a la falta de recursos y servicios.

“En Cuba no había recursos, ni monetarios ni materiales, y hoy hay menos”, afirmó, al explicar el deterioro progresivo de su dentadura, que requiere un tratamiento largo y costoso.

La influencer reconoció que, aunque su imagen pública podría presionarla a resolver este problema, prefiere destinar sus ingresos actuales al bienestar de su hijo.

Además, respondió a las críticas en redes sociales y defendió que una dentadura imperfecta no define a una persona ni sus aspiraciones. “No determina lo que eres ni lo que quieres ser en el futuro”, afirmó.

Finalmente, adelantó que en un próximo video abordará su situación migratoria y compartirá otros aspectos positivos de su vida reciente, con el objetivo de motivar a quienes atraviesan dificultades.