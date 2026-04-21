¡El almendrón de la libertad! El auto antiguo que causa sensación en EE.UU.

Un almendrón cubano decorado con motivos alusivos a la libertad de Cuba se convirtió en protagonista de un video viral que ha emocionado profundamente a la comunidad cubana en Estados Unidos.

El clip, publicado el pasado sábado en TikTok por el usuario @rolandomejias2020, muestra el icónico auto clásico al ritmo de "Imagínate un puente", canción lanzada el 14 de marzo por Jacob Forever junto a El Chacal, cuya letra resuena con fuerza entre los cubanos que sueñan con un país libre: pa' hacer lo que yo quiera, lo que me dé la gana.

El vehículo, engalanado con símbolos patrios y mensajes de libertad, representa mucho más que un simple automóvil: es una declaración de identidad y nostalgia.

Los automóviles clásicos estadounidenses de los años 1930 a 1960 han sido durante décadas un símbolo icónico de Cuba, tanto en la isla como en la diáspora.

La imagen del almendrón decorado conectó de inmediato con miles de cubanos en el exilio, quienes inundaron la publicación con comentarios cargados de emoción y orgullo.

No es la primera vez que uno de estos autos clásicos se convierte en símbolo cultural fuera de Cuba: recientemente, el cantante Yotuel Romero también protagonizó una historia similar cuando Romero adquirió en Miami un almendrón azul celeste restaurado, inspirado en los modelos de los años 50.

El video es un recordatorio de cómo la cultura cubana, incluso a miles de kilómetros de la isla, sigue viva y vibrante en cada rincón de la comunidad en el exilio.