Lo que compró esta cubana en el Dollar Tree para enviar a Cuba y todos copian: "¡Miren esto!"

Una cubana residente en Estados Unidos, conocida en TikTok como @sherezadesj0, publicó este lunes un video de casi tres minutos recorriendo los pasillos de un Dollar Tree y mostrando los productos que compra para enviar a sus familiares en Cuba.

El video, etiquetado con los hashtags #sherezadecuba y #santiagodecuba, sugiere vínculos de la creadora con Santiago de Cuba, la segunda ciudad más importante del país.

Entre los artículos que destaca figuran piezas de cristal a $1.50, tapas para microondas a ese mismo precio, juegos de platos de distintos tamaños, vasos y recipientes de plástico, esponjas y estropajos de cocina, y una jabonera especial a $1.25 el paquete de dos unidades.

"Todo esto de cristal. Miren esto, ¡qué belleza! ¡Solo por uno cincuenta! Para todas las personas que empiezan de cero. Como digo yo, esta es una tienda de las mejores, con ofertas increíbles", comenta la creadora mientras recorre los pasillos.

Esta práctica de comprar en tiendas de todo a un dólar para enviar productos a la isla se ha convertido en una tendencia consolidada entre la comunidad cubana en Estados Unidos, documentada desde al menos noviembre de 2024.

El fenómeno responde directamente a la grave crisis que atraviesa Cuba, donde los ciudadanos enfrentan apagones de hasta veinte horas diarias e inflación descontrolada, lo que hace prácticamente imposible acceder a productos básicos en el mercado interno.

En ese contexto, los artículos enviados desde el exterior se revenden en la isla con márgenes de ganancia de hasta 240% en productos esenciales, convirtiendo cada paquete familiar en una pequeña operación de supervivencia económica.