El salario medio en Cuba sube un dólar con la nueva tasa del Gobierno

El salario medio en Cuba aumentó apenas un dólar tras la entrada en vigor de la nueva tasa de cambio flotante anunciada por el Banco Central de Cuba (BCC), una medida que el régimen presenta como un paso hacia la “recuperación del peso cubano”, pero que en la práctica ratifica el valor impuesto durante años por el mercado informal.

Con la nueva tasa oficial de 410 pesos por dólar, el salario medio, cifrado en 6.685,3 pesos, equivale ahora a 16,30 dólares mensuales, mientras que con la tasa informal de 440 pesos por dólar, reportada por elTOQUE, se reduce a 15,19 dólares. El salario mínimo, de 2.100 pesos, apenas alcanza 5,12 dólares al cambio oficial y 4,77 dólares según el valor de la calle.

Mientras tanto, las pensiones —muy por debajo del salario mínimo— quedan reducidas a cifras simbólicas que no alcanzan para cubrir ni la alimentación básica de una semana.

La presidenta del Banco Central, Juana Lilia Delgado, aseguró que la medida forma parte de un proceso “gradual y temporal” para “reorganizar el mercado cambiario” y “fortalecer la capacidad de compra del peso cubano”. Sin embargo, el nuevo esquema —que divide el mercado en tres segmentos oficiales— no dista demasiado de la realidad paralela que el propio gobierno intentó combatir durante años.

La primera tasa publicada por el BCC y CADECA (410 CUP/USD y 481,42 CUP/EUR) se ubica prácticamente al nivel del mercado informal, que hoy mantiene el dólar a 440 CUP y el euro a 480 CUP.

Este acercamiento refleja que el nuevo esquema no compite con el mercado paralelo, sino que lo reconoce como referencia de facto del valor real del peso cubano.

Pese a los anuncios oficiales, la vida cotidiana del cubano no mejora. Cada vez más productos básicos —aceite, leche en polvo, pollo, detergente, medicamentos o incluso pan— solo se venden en dólares o MLC, dejando fuera del acceso a millones de personas con salarios estatales en pesos.

El economista Javier Pérez Capdevila calculó recientemente que vivir en Cuba cuesta más de 50.000 pesos al mes, unas ocho veces el salario medio actual. Solo la canasta básica de alimentos supera los 37.000 CUP, lo que demuestra la abismal distancia entre el salario real y el costo de vida.

“El trabajo en Cuba no sostiene la vida con dignidad”, escribió Pérez en su cuenta de Facebook, al recordar que el salario mínimo “no cubre ni una décima parte de las necesidades básicas de una familia promedio”.

Según los datos informales de este jueves 18 de diciembre, el dólar estadounidense (USD) se cotiza a 440 CUP, el euro (EUR) a 480 CUP y la Moneda Libremente Convertible (MLC) a 300 CUP. Mientras el gobierno intenta proyectar control, el pueblo cubano sigue midiendo su poder adquisitivo en divisas extranjeras.

La llamada tasa flotante oficial no ha devuelto confianza al peso cubano, ni ha cambiado la realidad del mercado: en Cuba, lo que vale, sigue costando en dólares.