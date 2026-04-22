Díaz-Canel insiste: Cuba debe prepararse para una guerra con EE.UU.

Miguel Díaz-Canel durante un acto en La Habana (Imagen de Referencia).

Miguel Díaz-Canel afirmó que Cuba debe prepararse militarmente ante la posibilidad de una agresión estadounidense, en una entrevista concedida al periodista brasileño Breno Altman para el programa 20 Minutos del medio Opera Mundi, grabada en La Habana.

"Yo te digo que en las condiciones actuales es posible que intenten agredir a Cuba. Nosotros tenemos que prepararnos para que no haya sorpresa ni derrota", declaró el gobernante cubano.

Aunque Díaz-Canel dice que el régimen promueve la paz, fue amenazante: "Nosotros no promovemos la guerra, no estimulamos la guerra, pero no le tememos a la guerra si tenemos que defender la Revolución y la soberanía y la independencia del país".

Describió la estrategia cubana como basada en la doctrina conocida como la "guerra de todo el pueblo", que combina guerra simétrica con guerra irregular de participación popular y está consagrada en la Constitución cubana.

"Nos preparamos no con una visión ofensiva, nos preparamos con una visión defensiva [...] donde cada cubano tiene una posición y una misión que cumplir en la defensa de la patria", explicó el gobernante en una afirmación que raya el delirio al pensar que cuenta con amplio respaldo popular.

Al ser preguntado si estaba personalmente preparado para una intervención militar, respondió sin titubeos: "Claro que sí. Estamos preparados todos en Cuba y todos los que ocupamos responsabilidades estamos preparados".

Díaz-Canel también aseguró que cualquier acción bélica de Washington tendría un costo político internacional: "Una agresión militar de Estados Unidos sería rechazada en la mayor parte de la comunidad internacional, incluyendo una parte importante de la población de Estados Unidos".

Las declaraciones no son un hecho aislado. El 7 de abril, en entrevista con Newsweek, Díaz-Canel ya había advertido: "combatiremos y nos defenderemos".

Días después, en el acto por el 65 aniversario de la Proclamación del Carácter Socialista de la Revolución, llamó al pueblo a estar "listos para enfrentar serias amenazas, entre ellas, la agresión militar".

Y en una entrevista con NBC News, fue aún más lejos: "Si tenemos que morir, moriremos, porque como dice nuestro propio himno nacional: Morir por la patria es vivir".

El telón de fondo es una escalada sostenida desde Washington. Trump declaró el 16 de marzo desde la Casa Blanca: "Creo que tendré el honor de tomar Cuba".

Después, en Miami Beach, añadió: "Cuba es la siguiente, pero hagan como si no lo hubiera dicho".

Más reciente, en abril, USA Today reveló que el Pentágono aceleró discretamente la planificación de una posible operación militar en la isla.

Pese a la retórica bélica, Díaz-Canel reiteró la disposición del régimen al diálogo: "Nosotros lo que queremos construir es un diálogo que nos permita encontrar espacios de entendimiento que nos permitan alejarnos de la agresión".

Sin embargo, descartó de plano cualquier negociación sobre el sistema político interno: "Absolutamente no. Nuestros problemas internos no están en la mesa de una conversación con los Estados Unidos".

Las conversaciones entre La Habana y Washington se encuentran, según el propio Díaz-Canel, en fase muy preliminar tras una reunión celebrada el 10 de abril en La Habana con una delegación del Departamento de Estado, la primera aeronave oficial estadounidense en Cuba desde 2016.