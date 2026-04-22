Díaz-Canel insiste: Cuba debe prepararse para una guerra con EE.UU.

Miguel Díaz-Canel afirmó que Cuba debe prepararse militarmente ante la posibilidad de una agresión estadounidense, en una entrevista concedida al periodista brasileño Breno Altman para el programa 20 Minutos del medio Opera Mundi, grabada en La Habana.
"Yo te digo que en las condiciones actuales es posible que intenten agredir a Cuba. Nosotros tenemos que prepararnos para que no haya sorpresa ni derrota", declaró el gobernante cubano.
Aunque Díaz-Canel dice que el régimen promueve la paz, fue amenazante: "Nosotros no promovemos la guerra, no estimulamos la guerra, pero no le tememos a la guerra si tenemos que defender la Revolución y la soberanía y la independencia del país".
Describió la estrategia cubana como basada en la doctrina conocida como la "guerra de todo el pueblo", que combina guerra simétrica con guerra irregular de participación popular y está consagrada en la Constitución cubana.
"Nos preparamos no con una visión ofensiva, nos preparamos con una visión defensiva [...] donde cada cubano tiene una posición y una misión que cumplir en la defensa de la patria", explicó el gobernante en una afirmación que raya el delirio al pensar que cuenta con amplio respaldo popular.
Al ser preguntado si estaba personalmente preparado para una intervención militar, respondió sin titubeos: "Claro que sí. Estamos preparados todos en Cuba y todos los que ocupamos responsabilidades estamos preparados".
Díaz-Canel también aseguró que cualquier acción bélica de Washington tendría un costo político internacional: "Una agresión militar de Estados Unidos sería rechazada en la mayor parte de la comunidad internacional, incluyendo una parte importante de la población de Estados Unidos".
Las declaraciones no son un hecho aislado. El 7 de abril, en entrevista con Newsweek, Díaz-Canel ya había advertido: "combatiremos y nos defenderemos".
Días después, en el acto por el 65 aniversario de la Proclamación del Carácter Socialista de la Revolución, llamó al pueblo a estar "listos para enfrentar serias amenazas, entre ellas, la agresión militar".
Y en una entrevista con NBC News, fue aún más lejos: "Si tenemos que morir, moriremos, porque como dice nuestro propio himno nacional: Morir por la patria es vivir".
El telón de fondo es una escalada sostenida desde Washington. Trump declaró el 16 de marzo desde la Casa Blanca: "Creo que tendré el honor de tomar Cuba".
Después, en Miami Beach, añadió: "Cuba es la siguiente, pero hagan como si no lo hubiera dicho".
Más reciente, en abril, USA Today reveló que el Pentágono aceleró discretamente la planificación de una posible operación militar en la isla.
Pese a la retórica bélica, Díaz-Canel reiteró la disposición del régimen al diálogo: "Nosotros lo que queremos construir es un diálogo que nos permita encontrar espacios de entendimiento que nos permitan alejarnos de la agresión".
Sin embargo, descartó de plano cualquier negociación sobre el sistema político interno: "Absolutamente no. Nuestros problemas internos no están en la mesa de una conversación con los Estados Unidos".
Las conversaciones entre La Habana y Washington se encuentran, según el propio Díaz-Canel, en fase muy preliminar tras una reunión celebrada el 10 de abril en La Habana con una delegación del Departamento de Estado, la primera aeronave oficial estadounidense en Cuba desde 2016.
Preguntas frecuentes sobre la retórica bélica de Díaz-Canel y la situación en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Díaz-Canel insiste en prepararse para una guerra con Estados Unidos?
Díaz-Canel afirma que Cuba debe prepararse ante una posible agresión estadounidense debido a la escalada de tensiones entre ambos países. El gobernante cubano menciona que, aunque no promueven la guerra, están listos para defender la revolución y la soberanía de la isla. Esta postura se enmarca en un contexto de creciente retórica bélica por parte de Estados Unidos y una crisis económica severa en Cuba.
¿Qué es la "guerra de todo el pueblo" mencionada por Díaz-Canel?
La "guerra de todo el pueblo" es una doctrina de defensa utilizada por el régimen cubano que implica la participación masiva de la población en la defensa del país. Esta estrategia combina guerra simétrica e irregular, y está consagrada en la Constitución cubana. La idea es que cada ciudadano tenga un rol en la defensa de la patria en caso de un conflicto armado.
¿Cuál es la respuesta de Estados Unidos a las declaraciones de Díaz-Canel?
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, desestimó las amenazas de guerra de guerrillas hechas por Díaz-Canel, afirmando que "no piensa mucho en lo que tiene que decir". Además, el gobierno estadounidense ha intensificado la presión económica sobre Cuba y ha insinuado que podría ser un próximo objetivo militar, en un contexto de tensiones crecientes entre ambos países.
¿Existe alguna posibilidad de diálogo entre Cuba y Estados Unidos?
Díaz-Canel ha mostrado disposición al diálogo con Estados Unidos, pero bajo la condición de que no se discuta el sistema político interno de Cuba. Aunque existen conversaciones preliminares entre ambos países, el diálogo es descrito como difícil, y las demandas de Washington sobre reformas políticas en Cuba han sido rechazadas por el régimen cubano.
¿Cómo está afectando la crisis energética a la población cubana?
La crisis energética en Cuba, agravada por sanciones y la pérdida de suministros de petróleo, ha provocado apagones de hasta 30 horas diarias y escasez de combustible. Esta situación ha intensificado el malestar social y la presión sobre el régimen, que enfrenta una de las peores crisis económicas en décadas.
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