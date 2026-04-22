Díaz-Canel amenaza con romper negociaciones si EE.UU. insiste en cambio de régimen

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El mandatario Miguel Díaz-Canel descartó este miércoles de forma categórica cualquier negociación con Washington que implique modificaciones al sistema político cubano, advirtiendo que si Estados Unidos insiste en imponer esa condición, no habrá diálogo posible.

La declaración se produjo en una entrevista exclusiva concedida al periodista brasileño Breno Altman para el programa "20 Minutos" de Opera Mundi, grabada en La Habana y publicada hoy, dos días antes del vencimiento de un ultimátum que la administración Trump habría presentado al régimen cubano el 10 de abril.

Ante la pregunta directa de si Cuba aceptaría los términos de "cambio de régimen" que Estados Unidos utiliza abiertamente, Díaz-Canel fue contundente: "Absolutamente no. No, ese no es un tema. Nuestros problemas internos no están en la mesa de una conversación con los Estados Unidos y de una negociación".

Cuando el periodista le preguntó si, dado que EE.UU. no acepta negociar en los términos cubanos, entonces no hay negociación, el gobernante fue aún más directo: "No hay negociación. No hay negociación".

Díaz-Canel añadió que la responsabilidad de un eventual fracaso recaería sobre Washington: "Si una de las partes no favorece ese diálogo, no favorece esa conversación, quiere imponer, rompe la conversación, rompe la negociación".

La posición del régimen choca frontalmente con la del secretario de Estado Marco Rubio, quien ha sostenido que "la economía de Cuba necesita cambiar, y esa economía no puede cambiar a menos que también cambie su sistema de gobierno".

El 10 de abril, una delegación del Departamento de Estado aterrizó en La Habana —el primer vuelo oficial de un avión del gobierno estadounidense en Cuba desde 2016— con exigencias de liberación de presos políticos de alto perfil como Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, y un ultimátum de dos semanas cuyo vencimiento se aproxima este viernes 24 de abril.

A pesar de la línea roja sobre el sistema político, Díaz-Canel reconoció que las conversaciones con EE.UU. existen, aunque en "una fase muy preliminar, muy inicial", y reiteró la disposición al diálogo siempre que sea desde una posición de respeto a la soberanía cubana, sin condicionamiento y en condiciones de igualdad.

La entrevista se produce en el peor momento energético que ha vivido Cuba en décadas.

Díaz-Canel reconoció que la isla estuvo cuatro meses sin recibir una gota de combustible importado: "Cuatro meses, cuatro meses sin recibir nada", dijo, atribuyendo la situación a la Orden Ejecutiva 14380 que Trump firmó el 29 de enero de 2026 y que declaró a Cuba "amenaza inusual y extraordinaria".

Sobre el riesgo de intervención militar, el gobernante admitió que es posible que intenten agredir a Cuba, pero aseguró que el país se prepara con una visión defensiva: "No promovemos la guerra, no estimulamos la guerra, pero no le tememos a la guerra si tenemos que defender la revolución y la soberanía y la independencia del país".

La viceministra de Relaciones Exteriores Anayansi Rodríguez Camejo había anticipado semanas antes la misma posición: "El sistema político cubano no es negociable. No forma parte de la mesa de negociación. Ni el presidente ni el cargo de ningún funcionario son negociables".