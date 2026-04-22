Díaz-Canel evita revelar cuánto petróleo recibía Cuba de Venezuela

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Miguel Díaz-Canel se negó a revelar las cifras del petróleo que Cuba recibía de Venezuela durante una entrevista publicada este miércoles por el periodista brasileño Breno Altman en el programa "20 Minutos" de Opera Mundi.

Ante la pregunta directa sobre el volumen del suministro venezolano, el gobernante cubano respondió: "No te voy a dar cifras porque son cosas que se persiguen mucho por parte de los servicios de inteligencia norteamericanos para ver en qué manera pueden afectarnos y además nosotros no hemos renunciado al derecho que tenemos como cualquier otro país en el mundo a importar combustible y a que otros países puedan exportarle combustible a Cuba."

Díaz-Canel admitió, sin embargo, que Venezuela ya no podía cubrir toda la necesidad de combustible de la isla antes del corte definitivo: "De una cantidad que nos daban, pasar a cero y pasar a cero por todas las otras vías, prácticamente nos deja sin capacidades de movilidad".

El mandatario confirmó que Cuba estuvo cuatro meses consecutivos sin recibir una sola gota de combustible del exterior, desde diciembre de 2025 hasta abril de 2026, operando únicamente con sus reservas y su producción nacional de crudo.

El único alivio externo llegó con un primer barco ruso que transportó 730,000 barriles de petróleo, donados gratuitamente por la Federación de Rusia.

"Es una cantidad de combustible que no nos resuelve todos los problemas, pero nos da el combustible que necesitamos, la tercera parte de lo que necesitamos en un mes", precisó Díaz-Canel durante la entrevista, grabada en La Habana.

Ese cargamento alcanzaría para cubrir las necesidades de unos 10 días y permitiría reactivar parcialmente más de 1,200 MW de generación distribuida que llevaban cuatro meses inactivos por falta de combustible.

La crisis energética ha golpeado con dureza al pueblo cubano. Díaz-Canel reconoció que los apagones han llegado a 30 y hasta 40 horas consecutivas en algunas comunidades, con apenas tres o cuatro horas de electricidad diaria en muchos lugares.

El impacto en la salud es igualmente grave. "Nosotros tenemos una lista de más de 96,000 personas que están pendientes de cirugía y entre ellos hay más de 11,000 niños", afirmó el gobernante, calificando la situación de "castigo colectivo".

Cuba necesita alrededor de siete millones de toneladas de combustible al año y solo produce entre tres y cuatro millones con crudo nacional, lo que representa el 40% de sus necesidades.

El resto debe importarlo, una vía que quedó prácticamente cerrada tras la Orden Ejecutiva firmada por Trump el 29 de enero de 2026, que impone aranceles a países que suministren petróleo a la isla.

La negativa de Díaz-Canel a revelar las cifras del suministro venezolano es coherente con la opacidad histórica del acuerdo Cuba-Venezuela, cuyos términos exactos nunca fueron publicados oficialmente.

Estimaciones de expertos independientes situaban los envíos venezolanos en entre 25,000 y 35,000 barriles diarios justo antes del corte, muy por debajo del máximo histórico de más de 96,000 barriles diarios registrado en 2011.

Rusia anunció envíos adicionales de petróleo a Cuba tras el primer cargamento, aunque Díaz-Canel no precisó fechas ni volúmenes de esos futuros embarques.