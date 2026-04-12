Díaz-Canel repite su guion a NBC: Dice no temer a EE.UU. y habla otra vez de "morir por la revolución"

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Miguel Díaz-Canel repitió este domingo su ya conocido discurso de resistencia revolucionaria en su primera aparición en televisión estadounidense, una entrevista de 53 minutos con Kristen Welker de NBC News emitida hoy en el programa "Meet the Press".

La entrevista fue grabada el pasado jueves en el Memorial José Martí de La Habana y es la primera de un gobernante cubano a ese programa estadounidense desde que Fidel Castro apareció en 1959.

Ante la pregunta de si temía ser capturado o eliminado por Estados Unidos —en referencia a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y el asesinato del líder supremo iraní Alí Jamenei en operaciones militares estadounidenses—, Díaz-Canel respondió con el mismo guion que ya había usado cinco días antes en una entrevista a Newsweek: "No tengo miedo. Estoy dispuesto a dar mi vida por la revolución".

Fue más lejos al citar el himno nacional cubano: "Si es necesario morir, moriremos, porque como dice nuestro himno nacional: morir por la patria es vivir".

El mandatario del régimen también afirmó que eliminar a un líder no resolvería nada, porque Cuba tiene "un liderazgo colegiado" con "cientos de personas" listas para asumir el mando.

Las declaraciones son prácticamente idénticas a las que Díaz-Canel hizo el pasado lunes a Newsweek, donde amenazó con guerra de guerrillas ante un ataque militar y citó el mismo verso del himno. El patrón se repite: cada vez que un medio estadounidense le da tribuna, el jefe del régimen recita el mismo libreto de resistencia.

Sobre la crisis energética que aplasta al pueblo cubano, Díaz-Canel reconoció que el tanquero ruso Anatoly Kolodkin llegó a Matanzas el 31 de marzo con unos 700,000 barriles de crudo, que "solo cubrirá un tercio de los requerimientos de petróleo de Cuba en un mes" y que 1,200 megavatios de capacidad generadora llevan cuatro meses sin funcionar. Culpó exclusivamente al embargo estadounidense por el sufrimiento de los cubanos y rechazó cualquier responsabilidad del gobierno.

Cuando la periodista le preguntó si asumiría alguna responsabilidad por el dolor que vive el pueblo cubano —con apagones de hasta 20 horas, escasez de alimentos y medicamentos—, Díaz-Canel esquivó la pregunta y volvió a señalar a Washington.

Sobre las negociaciones con Estados Unidos, confirmó que existen conversaciones pero admitió no haber hablado con el secretario de Estado Marco Rubio: "No he hablado con el secretario Rubio. No lo conozco".

Además, Díaz-Canel rechazó categóricamente las demandas de Washington de liberar a más de 1,200 presos políticos, celebrar elecciones multipartidistas y reconocer sindicatos y prensa libre.

Ante la pregunta de si renunciaría para salvar a Cuba, reaccionó con irritación: ¿Le haces esa pregunta a Trump? ¿Esa pregunta viene del Departamento de Estado?", y zanjó el asunto con otra frase de su guion habitual: "El concepto de revolucionarios que se rinden y abandonan el poder tampoco forma parte de nuestro vocabulario".