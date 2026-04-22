Maidique: "¿Cómo tú te vas a poner a expulsar cubanos de Estados Unidos?"

El académico y ex rector de la Universidad Internacional de Florida (FIU) Modesto Maidique cuestionó con dureza las deportaciones de cubanos impulsadas por la administración Trump y advirtió que esa política podría costarle votos en las elecciones de noviembre si el tema de Cuba no se resuelve antes de los comicios.

"Los cubanos no somos muertos de hambre que vinimos aquí a tratar de conseguir un trabajo. Somos refugiados de un sistema fallido, un sistema desastroso, de un sistema ideológico", declaró Maidique en una entrevista concedida este miércoles a CiberCuba.

El académico cubanoamericano fue directo al señalar la contradicción que ve en la política migratoria de Trump: "¿Cómo tú te vas a poner a expulsar cubanos de los Estados Unidos?", dijo.

Maidique argumentó que la comunidad cubana no solo huyó de la miseria material, sino de un proyecto ideológico que destruyó un país, y que su contribución a EE.UU. ha sido tangible: "En agradecimiento a los Estados Unidos les hemos hecho una de las grandes ciudades", dijo, en referencia a Miami.

Sobre las perspectivas electorales de Trump, Maidique fue categórico: "Yo creo que sí [que las políticas migratorias le podrían jugar una mala pasada en noviembre]. Yo creo que él no tiene una política muy consistente y clara y tiende a mezclar algunos de sus valores conservadores."

Por otra parte, para ilustrar el fracaso del socialismo cubano, Maidique propuso un ejercicio comparativo que calificó de "experimento macabro": tomar una isla —porque "lo que tienes en la frontera son peces"— y observar qué ocurre cuando se aplica el socialismo durante décadas.

"Si tú fueras a hacer un experimento, vamos a comprobar el desastre que es el socialismo... Lo haría en un lugar como Cuba. Población diversa, un tamaño razonable, una isla", señaló.

El contraste que propuso Maidique fue con Singapur, otra isla que a mediados del siglo XX era considerada un puerto pobre. "Los cubanos los mirábamos como pobres chinos cuando nosotros éramos ricos. Hoy en día, ¡qué diferencia!", exclamó.

Según Maidique, el éxito de Singapur se explica por "buena gerencia, un líder comprometido con el futuro de su pueblo, no con su riqueza o poder personal, y con un compromiso con el mercado mundial, no el local". También mencionó el caso de Taiwán como otro ejemplo insular que permite contrastar sistemas políticos con claridad, al eliminar la variable de las fronteras terrestres compartidas.

Cuba atraviesa su peor crisis desde el Período Especial de los años noventa: la población cayó de aproximadamente 11 millones a cerca de ocho millones de habitantes por el éxodo masivo, el sistema eléctrico colapsó múltiples veces en los últimos meses, y Venezuela dejó de enviar petróleo tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026.

El propio Trump firmó el 29 de enero de 2026 una orden ejecutiva de cerco energético calificando a Cuba de "estado fallido", el mismo término que Maidique usa para defender que los cubanos merecen el estatus de refugiados, no el de deportados.