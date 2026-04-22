“Los cubanos van a batir récords”: Exrector de FIU ve un potencial imparable si Cuba se abre a la tecnología

En medio del creciente debate sobre el acceso a internet en Cuba y propuestas como la posible llegada de Starlink a la isla, una voz con peso dentro de la comunidad cubanoamericana lanzó una idea que apunta directamente al futuro del país. Según él, los cubanos podrían convertirse en líderes mundiales en adaptación tecnológica si se eliminan las barreras actuales.

Así lo afirmó Modesto Maidique, exrector de la Universidad Internacional de Florida (FIU), en una entrevista concedida a CiberCuba, donde aseguró que si Cuba se abre y adopta las nuevas tecnologías, los cubanos “van a batir los récords mundiales de adaptación”.

La afirmación cobra especial relevancia en un momento en que Estados Unidos ha propuesto al gobierno cubano permitir la instalación de Starlink, el sistema de internet satelital de Elon Musk, con la promesa de ofrecer conectividad rápida y sin restricciones en toda la isla. Para muchos cubanos, esto representaría un cambio radical en su acceso a la información y en sus oportunidades de desarrollo.

Maidique no habla desde la especulación. Fue el primer cubanoamericano en dirigir una universidad en Estados Unidos y estuvo al frente de FIU durante casi tres décadas, entre 1981 y 2009, periodo en el que transformó la institución en un referente académico internacional.

Desde su experiencia, el potencial del cubano no está en duda. Lo que falta, según su visión, son las condiciones. “Lo hemos visto fuera de Cuba”, sugieren sus palabras al poner como ejemplo el desempeño de la diáspora.

La comunidad empresarial cubanoamericana genera hoy alrededor de 55 mil millones de dólares anuales, una cifra que refleja no solo éxito económico, sino también capacidad de adaptación, innovación y resiliencia en contextos altamente competitivos.

Ese mismo talento, insiste implícitamente su análisis, existe dentro de la isla, pero permanece limitado por un entorno donde el acceso a la tecnología, la conectividad y la libre iniciativa siguen restringidos.

En ese sentido, el debate sobre el internet en Cuba deja de ser solo un asunto técnico para convertirse en una cuestión de futuro. ¿Qué pasaría si millones de cubanos pudieran conectarse sin límites, acceder a información sin filtros y participar plenamente en la economía digital?

El legado de Maidique refuerza esa visión de posibilidad. Décadas después de su gestión, FIU continúa siendo un símbolo del avance de la comunidad cubanoamericana, con figuras como Jeanette Núñez al frente de la institución, la primera cubanoamericana en presidirla.

Más allá de los datos y los cargos, su mensaje conecta con una realidad profundamente humana: la capacidad del cubano para reinventarse cuando se le abren las puertas. Y en un contexto donde la isla enfrenta una de sus peores crisis económicas y tecnológicas, sus palabras resuenan como una advertencia y, al mismo tiempo, como una promesa de lo que podría ser.