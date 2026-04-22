Amazon cerrará su almacén en Homestead y más de 600 empleos quedan en riesgo

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Amazon cerrará temporalmente su almacén en Homestead, en el suroeste de Miami-Dade, el próximo 2 de julio, dejando en riesgo los empleos de 616 trabajadores y desatando una disputa legal con el condado por un presunto incumplimiento contractual, de acuerdo con Telemundo.

La empresa presentó el 17 de abril un aviso formal bajo la Ley de Notificación de Ajuste y Readiestramiento de Trabajadores ante el Departamento de Comercio de Florida, en el que calificó el cierre como temporal para remodelar la instalación y convertirla en un centro de cumplimiento de mayor escala.

Sin embargo, el propio documento advierte que las separaciones de empleados resultantes de esta acción se espera que sean permanentes, una contradicción que agudiza la preocupación de los trabajadores y las autoridades locales.

Amazon ofreció a los empleados afectados trasladarse a otros ocho centros en Miami-Dade o hasta 30 instalaciones en el sur de Florida, con bonos de reubicación para quienes se muden a más de 50 millas de distancia. Más de 300 de los 616 trabajadores ya aceptaron transferencias a otras instalaciones de la compañía.

La empresa estima que las remodelaciones tomarán dos años, con una reapertura prevista para mediados o finales de 2028 y una plantilla proyectada de aproximadamente 1,000 empleados, superior a la actual.

El cierre choca directamente con un acuerdo firmado en septiembre de 2020 entre Amazon y el condado de Miami-Dade, por el cual el condado vendió el terreno a la empresa por 22 millones de dólares. A cambio, Amazon se comprometió a crear y mantener al menos 325 empleos permanentes con un salario promedio mínimo de 32,000 dólares anuales, obligación que, tras una enmienda aprobada en noviembre de 2023, debe sostenerse durante 21 años.

El terreno había sido transferido originalmente por la Fuerza Aérea de Estados Unidos al condado sin costo, con el propósito explícito de promover el desarrollo económico en el área de la antigua Base de Reserva Aérea de Homestead. No es la primera vez que Amazon enfrenta dificultades para cumplir ese compromiso: en 2023, la compañía ya solicitó una extensión de 12 meses alegando problemas macroeconómicos como disrupciones en la cadena de suministro y presiones inflacionarias.

El 21 de abril, el condado presentó formalmente una resolución que busca obligar a Amazon a cumplir el acuerdo, impulsada por la comisionada Danielle Cohen Higgins del Distrito 8. Las penalizaciones potenciales incluyen una multa de 8,000 dólares por cada empleo por debajo del mínimo de 325 requeridos, lo que podría totalizar hasta 2.6 millones de dólares, además de posibles gravámenes sobre la propiedad si las multas no se pagan.

La resolución ordena al alcalde Daniella Levine Cava reportar el estatus del cumplimiento en 30 días y al fiscal del condado tomar cualquier acción legal necesaria. Al cierre de esta edición, la resolución aún requería aprobación de la comisión completa.

"Cuando se trata del uso privado con fines de lucro de terrenos del condado —terrenos del pueblo—, las promesas deben cumplirse", declaró la comisionada Cohen Higgins. "Amazon asumió un compromiso vinculante de crear y mantener empleos en South Dade. Simplemente estoy exigiendo que lo cumplan".

Amazon, por su parte, señaló que Amazon busca un camino cooperativo con el condado, mientras Homestead, una comunidad con alta dependencia de empleos en logística y manufactura, aguarda una resolución que definirá el futuro laboral de cientos de familias.