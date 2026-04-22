Identifican persona de interés en crimen de mujer transgénero ocurrido en Pompano Beach hace casi seis años

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La Unidad de Casos Fríos de Homicidios de la Oficina del Alguacil del Condado de Broward (BSO) identificó a una persona de interés en el crimen de Bree Black, una mujer transgénero de 27 años que fue acribillada a tiros el 3 de julio de 2020 en Pompano Beach, Florida.

El anuncio llegó casi seis años después del hecho, durante una conferencia de prensa en la que el detective Andrew Gianino, de la Unidad de Casos Fríos, ofreció nuevos detalles sobre lo ocurrido aquella noche.

Gianino recordó que Black había asistido a una fiesta para revelar el sexo de un bebé, se retiró a cargar su teléfono y luego salió de su apartamento a esperar que la recogieran.

En ese momento estaba en una videollamada con una amiga. Después de que terminó la llamada, fue perseguida, baleada y asesinada.

La persona de interés se encuentra actualmente encarcelada en una prisión de Florida, fue detenida por otro delito pero trascendió que había peleado con la víctima días antes del crimen y que se supone que esa pelea haya sido el detonante del fatal desenlace.

Las autoridades señalaron que había muchas personas alrededor cuando ocurrió el crimen, por lo que los investigadores continúan solicitando la colaboración de posibles testigos.

El caso de Black forma parte de una tendencia preocupante de violencia contra la comunidad transgénero en Estados Unidos.

En 2020, organizaciones de derechos civiles documentaron que al menos 21 personas transgénero o no conformes de género fueron víctimas de homicidio ese año en el país.