Guardia Costera rescata a un marinero cerca de Cayo Largo

Vídeos relacionados:

La Guardia Costera de Estados Unidos en la Estación Islamorada rescató este martes a un marinero después de que su embarcación quedara inhabilitada y comenzara a hundirse a unas 20 millas al sureste de Cayo Largo, en los Cayos de Florida.

La operación, clasificada como de búsqueda y rescate, se realizó sin inconvenientes y concluyó sin heridos reportados.

La Guardia Costera difundió imágenes que muestran al marinero rescatado —un civil con camiseta de la marca Salt Life— posando junto a cuatro guardacostas uniformados frente a una embarcación de patrulla, todo en la oscuridad de la noche.

Una segunda fotografía, tomada desde una aeronave, revela la magnitud del peligro que enfrentó el marinero: la embarcación blanca aparece con la proa semisumergida, el casco visiblemente dañado y rodeada de oleaje moderado, iluminada únicamente por el reflector de la aeronave que participó en la operación.

La Guardia Costera describió el incidente en su comunicado oficial: "Una tripulación de botes de la Estación Islamorada rescató a un marinero el martes, después de que su embarcación inhabilitada comenzara a tomar agua a 20 millas al sureste de Cayo Largo. No se reportaron heridos".

La Estación Islamorada, ubicada en el Marcador de Milla 85 de los Cayos de Florida, cerca de Snake Creek en Plantation Key, es una de las unidades operativas más activas del Séptimo Distrito de la Guardia Costera.

Fundada en junio de 1965, su área de operaciones abarca desde Long Key al sur hasta Bahía Biscayne al noreste y Flamingo al noroeste, un extenso corredor marítimo que incluye aguas del Atlántico y del Golfo de México.

Entre sus misiones habituales se encuentran la búsqueda y rescate, la aplicación de leyes marítimas, la interdicción de drogas, la seguridad náutica recreativa y la protección ambiental, lo que la convierte en una pieza clave de la seguridad marítima en el sur de Florida.

La institución aprovechó el incidente para reiterar su llamado a todos los navegantes: verificar las condiciones meteorológicas antes de salir al mar, un mensaje que acompaña prácticamente todos sus reportes de rescate en la región.

El rescate del martes no fue un hecho aislado para la Estación Islamorada. El pasado viernes, la misma unidad había rescatado a una niña de 13 años que se encontraba a la deriva frente a Rodriguez Key, en una operación que también llamó la atención sobre los riesgos del mar en esa zona.

En enero de este año, la Guardia Costera rescató a un niño de siete años a la deriva cerca de Sombrero Key, y el 14 de marzo la Estación Miami Beach salvó a tres personas de una embarcación que se hundía cerca de Virginia Key.

La acumulación de incidentes en los Cayos de Florida durante los últimos meses refleja la intensa actividad náutica recreativa y comercial de la zona, y subraya la importancia de prepararse adecuadamente antes de zarpar. La Guardia Costera insiste en que revisar el pronóstico del tiempo y llevar el equipo de seguridad adecuado puede marcar la diferencia entre un paseo y una emergencia en alta mar.