Miami-Dade condena grupos de izquierda y el "turismo comunista de mal gusto" en Cuba

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La Junta de Comisionados del condado de Miami-Dade aprobó por unanimidad una resolución que condena los recientes viajes de activistas a Cuba, en particular los organizados por el grupo Code Pink, a los que califican como una forma de “turismo comunista” que legitima al régimen de la isla.

La iniciativa fue promovida por el comisionado Roberto J. Gonzalez, quien criticó duramente lo que considera un intento de blanqueamiento de la imagen del sistema cubano mediante visitas que, según dijo, contrastan con la dura realidad que enfrenta la población.

“Muchos residentes de Miami-Dade —incluidos quienes huyeron de Cuba, Venezuela u otros países del hemisferio— se han convertido en orgullosos estadounidenses que valoran la libertad y rechazan los sistemas represivos”, expresó Gonzalez en un mensaje difundido en redes sociales.

El funcionario también denunció lo que calificó como un “espectáculo ofensivo”, al referirse a viajes en los que algunos activistas disfrutan de hoteles de lujo, cenas con filetes y celebraciones con champán, mientras —según señaló— el pueblo cubano enfrenta escasez de alimentos, apagones y falta de servicios básicos.

La resolución aprobada por el condado condena las acciones de organizaciones e influencers que, a juicio de las autoridades locales, contribuyen a legitimar al Partido Comunista de Cuba o a promover actividades que podrían violar leyes federales relacionadas con el comercio con la isla.

Asimismo, reafirma el apoyo de Miami-Dade al pueblo cubano en su aspiración de libertad y democracia, en medio de una crisis económica y social que continúa deteriorando las condiciones de vida en el país.

Varios de estos grupos como Pink Code han viajado recientemente a La Habana y han compartido fotos de la visita en sus páginas oficiales, con mensajes de apoyo al régimen.