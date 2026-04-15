Prensa internacional culpa a Estados Unidos, pero el desastre turístico en Cuba tiene otra causa

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Un reportaje de Reuters, desde la Ciénaga de Zapata, documenta el colapso del turismo en los principales destinos de Cuba, atribuyendo la crisis a las sanciones energéticas de la administración Trump y al embargo de Estados Unidos a Cuba.

Residentes en Cuba y trabajadores del sector turístico describen una situación "peor que durante la pandemia de coronavirus". Sin embargo, la prensa internacional relaciona el problema con la crisis de combustible.

Las llegadas de turistas internacionales se desplomaron un 56% en febrero respecto al mismo mes del año anterior, según datos oficiales citados por la agencia. La caída coincidió con la temporada alta histórica del turismo cubano, lo que Reuters calificó como "un golpe de gracia para una industria ya paralizada por la escasez".

Playa Larga, uno de los principales destinos de la Ciénaga de Zapata, tiene sus dos hoteles cerrados y la mayoría de sus atracciones clausuradas. La Cueva de los Peces, una caverna submarina de aguas transparentes que atrae visitantes de todo el mundo, lleva dos meses cerrada.

La propietaria de una casa de renta en Playa Larga canceló reservas de turistas procedentes de Suiza, Canadá, Francia y Alemania. "¿Qué turista querrá visitarnos en estas condiciones?", lamentó al ser entrevistada.

Los cortes de electricidad en las provincias son de hasta 22 horas diarias. No hay señal para usar los teléfonos móviles y eso deja a miles de cubanos incomunicados durante largos períodos.

La falta del servicio eléctrico interrumpe el suministro de agua potable. Este importante recurso escasea en numerosas comunidades. También los servicios médicos están comprometidos por los apagones y la falta de comunicaciones.

El colapso del turismo se extiende a otros destinos emblemáticos. Hoteles de cadenas como Meliá, Iberostar y Valentín cerraron temporalmente en Varadero, Cayo Coco y Cayo Guillermo entre febrero y abril.

La compañía Air Canada suspendió sus viajes a Cuba hasta mayo. En total, se cancelaron más de 1,700 vuelos durante la temporada alta por escasez de combustible Jet A1.

Más allá del enfoque presentado por Reuters, un análisis más amplio de la situación en Cuba apunta a causas internas que han sido determinantes en el deterioro del sector.

Lejos de ser un fenómeno coyuntural provocado exclusivamente por factores externos, el desplome del turismo en Cuba responde a problemas estructurales acumulados durante años.

La dependencia casi total del Estado sobre el sector, la falta de inversión real en infraestructura, la ineficiencia en la gestión y la incapacidad para garantizar servicios básicos como electricidad, transporte o abastecimiento, han creado un entorno inviable para el visitante extranjero.

En este contexto, cualquier presión externa actúa como catalizador, pero no como causa principal de una crisis que ya venía gestándose desde hace más de una década.

El "cerco al combustible" y su impacto en el turismo en Cuba

La crisis energética que subyace al colapso turístico se agravó tras la Orden Ejecutiva 14380, firmada por Trump el 29 de enero, que declaró una emergencia nacional y aplicó aranceles a países que suministren crudo a Cuba, cortando entre el 80% y el 90% de las importaciones petroleras de la isla.

A ello se sumó la interrupción de los envíos venezolanos y la suspensión de suministros mexicanos por presiones de Washington.

El turismo representaba hasta el 10% de los ingresos en divisas de Cuba en 2024. Sin embargo, el sector venía en declive sostenido desde 2018, cuando la isla recibió cinco millones de visitantes. En 2025, esa cifra cayó a 1.81 millones, un descenso acumulado del 64% en siete años, con una ocupación hotelera del 18.9%.

Aunque el reportaje enfatiza el impacto de las sanciones y la crisis de combustible, también describe un escenario de deterioro general en la infraestructura turística del país.

El deterioro del turismo comenzó mucho antes de las recientes medidas energéticas y coincide con una caída sostenida en la calidad de los servicios, el abandono de instalaciones y la creciente precariedad en el país.

La falta de combustible, los apagones prolongados y la paralización de servicios no solo afectan al visitante, sino que reflejan un modelo económico incapaz de sostener una de sus principales fuentes de ingresos.

La crisis también está erosionando la imagen internacional de Cuba como destino turístico. La falta de servicios básicos, las dificultades de transporte y el cierre de atracciones generan una experiencia negativa que desincentiva futuras visitas.

Este efecto en cadena no solo reduce la llegada de turistas en el corto plazo, sino que compromete la recuperación del sector a largo plazo, agravando aún más la fragilidad económica del país.