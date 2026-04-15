Panamá mantiene doble control a pasajeros de Cuba por fallas en seguridad

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El Aeropuerto Internacional de Tocumen mantendrá una doble revisión de seguridad obligatoria para los pasajeros procedentes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, según anunció la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá al informar que el país salió de la lista de "preocupación significativa" de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

La medida se mantiene porque los cuatro países no han podido ser validados bajo el sistema de Seguridad Única (OSS, por sus siglas en inglés), que Panamá implementó para reconocer mutuamente los controles de seguridad de otros países y evitar inspecciones duplicadas a pasajeros en tránsito, informó La Prensa Panamá.

Bajo este esquema, los viajeros procedentes de Cuba deben pasar por una sala de inspección rápida al descender del avión, un proceso que toma entre tres y cuatro minutos por persona, antes de continuar hacia su destino final.

El director de la Autoridad Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas Chiari, explicó que sin este modelo Panamá habría tenido que instalar puntos de control adicionales en múltiples puertas de embarque. "Eso hubiese encarecido la operación y reducido la eficiencia del hub", señaló.

Los aeropuertos cubanos presentan deficiencias documentadas que impiden su validación: apagones frecuentes, averías en infraestructura, escasez de repuestos para equipos de seguridad como escáneres y brechas de acceso no autorizado.

Por ejemplo, en septiembre de 2025, un apagón dejó a cientos de pasajeros a oscuras en la zona de embarque del Aeropuerto José Martí, y la Terminal 3 de esa instalación cerró temporalmente por la rotura de una tubería, afectando operaciones de varias aerolíneas.

El sistema OSS, recomendado por la OACI en el Anexo 17 del Convenio de Chicago, consiste en que Panamá audita y valida los controles de seguridad de otros países cada 24 meses antes de reconocer su equivalencia con los propios. Actualmente, el país ha validado a 25 naciones más el bloque europeo, lo que representa cerca del 95% de cumplimiento del sistema.

La salida de la lista de la OACI cierra una observación que se arrastraba por más de una década y que había sido notificada formalmente a decenas de países con vuelos hacia Panamá. El anuncio fue calificado como un hito para la aviación panameña.

Para los cubanos, la situación en Tocumen es especialmente compleja. Desde marzo de 2022, Panamá exige visa de tránsito obligatoria a los ciudadanos cubanos que hagan escala en ese aeropuerto, medida prorrogada hasta el 31 de julio de 2026 mediante el Decreto Ejecutivo No. 22 firmado por el presidente José Raúl Mulino.

La combinación de este requisito con la doble revisión de seguridad convierte a Panamá en uno de los destinos de tránsito con más restricciones para los pasajeros cubanos en la región.