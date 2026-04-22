Madre cubana con cinco hijos pide ayuda urgente: "No alcanza ni para comer"

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Una madre residente en Cárdenas, Matanzas, con cuatro niños pequeños y un bebé de apenas tres meses, lanzó este martes un llamado urgente de ayuda a través de las redes sociales, denunciando que en su hogar no alcanza ni para comer.

El caso fue difundido por Kiryat Poey en Facebook, quien compartió la situación de la familia que vive en la calle 13A entre 22 y 23, número 1077, en Cárdenas, e incluyó datos de contacto y opciones de donación para movilizar ayuda inmediata dentro y fuera de la isla.

"Hoy no vengo con cuentos. Hoy vengo con una verdad que duele. Una madre. Cuatro niños… y un bebé de apenas 3 meses. Cinco vidas dentro de un mismo espacio donde muchas veces no alcanza ni lo básico", escribió Poey en su publicación.

Los hijos de esta madre tienen tres meses, dos años, cuatro años y cinco años. Según la publicación, el día en ese hogar "no empieza con planes… empieza con la preocupación de qué van a comer".

"Esto está pasando aquí, en Cárdenas. No es lejos. No es en otro país. Es al lado", subrayó Poey, quien aseguró que la mujer le escribió directamente y que no pudo ignorar su situación.

Quienes deseen ayudar desde Cuba pueden hacerlo a través de la tarjeta en pesos cubanos número 9224 0699 9633 0177, o comunicarse al teléfono 53610385. Desde el exterior, se aceptan donaciones vía Zelle al +1 (786) 992-5095 (Christian Arbolaez) o al +1 (313) 702-1922 (Kiryat Silva), y por PayPal a la dirección kirycred83@mail.com.

El caso se enmarca en una crisis alimentaria de proporciones históricas. El informe más reciente del Programa Monitor de Alimentos, publicado el 15 de abril, señala a Matanzas como una de las cinco provincias cubanas con niveles críticos de inseguridad alimentaria, junto a La Habana, Cienfuegos, Guantánamo y Santiago de Cuba.

A nivel nacional, el 96,91% de los cubanos perdió acceso a alimentos por inflación, según datos de agosto de 2025, y una de cada cuatro personas se acuesta sin cenar. Para garantizar una dieta mínima mensual, un adulto necesita 41,735 pesos cubanos, equivalente a veinte salarios mínimos.

La producción agrícola cubana ha colapsado: las viandas cayeron 44%, los huevos 43%, la leche 37,6% y los frijoles 29,5%, según el Anuario Estadístico de Cuba 2023. El país importa entre el 70% y el 80% de sus alimentos, situación que se agrava ante la caída de las exportaciones y la escasez de divisas.

En Cárdenas, la crisis se siente con especial dureza. En noviembre de 2025 se documentaron largas colas de jubilados cobrando pensiones de apenas 4,000 pesos cubanos, unos nueve dólares, insuficientes ante la hiperinflación.

Este no es un caso aislado. El 13 de abril, el Proyecto YA difundió en Instagram el caso de Sarabi Pedro Tovega, madre soltera de 26 años con cinco hijos, incluidos gemelos de 20 días, que cocina con carbón por los apagones. El 15 de abril, cubanos se movilizaron en redes para ayudar a una madre y su hija en Holguín que vivían con el techo roto y sin electricidad estable. El primero de abril, se reportó el caso de una mujer en San Germán que pasó hasta tres días sin comer junto a su hijo con enfermedad mental.

Ante el colapso del sistema estatal de protección social, las redes sociales se han convertido en el principal canal de solidaridad ciudadana. "Aquí no hace falta análisis… Hace falta acción. El que pueda ayudar, que ayude. El que no pueda, que comparta. Porque muchas veces una simple acción tuya… puede significar un plato de comida para esos niños hoy", concluyó Kiryat Poey en su publicación.