Hasta 800 dólares por instalar un panel solar en un triciclo eléctrico en Cuba

Un cuentapropista cubano cobra hasta 800 dólares por instalar un panel solar en un triciclo eléctrico, materiales incluidos, según muestra un video publicado en Facebook que acumula casi un millón de reproducciones.

El clip, de 48 segundos, fue publicado por Aldo Idael Carracedo Tamayo y muestra la cajita controladora, el panel montado sobre el vehículo y la pantalla del triciclo registrando el nivel de carga de la batería subiendo hasta 80% gracias a la energía solar.

"Bueno mi gente, lo último en tecnología, aquí lo tienen. Mira la cajita controladora. Miren el panel puesto ahí arriba. Miren cómo carga el caballo. Ya tiene 80. Y aquí en la pantalla, 80... ya se acabó la cargadera con la corriente", se escucha decir al hombre en el video.

La solución llama la atención en un contexto donde la crisis energética en Cuba se ha agudizado.

En marzo de 2026, el sistema eléctrico nacional generaba apenas 1,140 megavatios frente a una demanda de 2,347 megavatios, lo que provocó apagones generalizados en toda la isla.

Ante el colapso del transporte público, donde en algunos momentos ninguna ruta de guaguas operaba en La Habana, los triciclos eléctricos se convirtieron en el transporte alternativo más extendido entre la población.

La instalación de paneles solares en estos vehículos se ha convertido en una tendencia creciente.

Recientemente fue noticia un panel BlueZone de 650 vatios instalado en un triciclo, una de las soluciones que los cubanos han adoptado para enfrentar los cortes de electricidad y mantener sus vehículos en funcionamiento.

Otro ejemplo de ingenio popular es el bicitaxi solar que recarga su batería con un panel, una iniciativa que demuestra cómo los cubanos adaptan tecnologías accesibles para resolver sus necesidades de movilidad cotidiana.

El fenómeno también ha llegado a las instituciones. Guantánamo anunció el uso de triciclos con recarga solar integrada para la recogida de basura, mientras que a nivel nacional se han impulsado las solineras, estaciones solares donde los choferes recargan sus vehículos eléctricos.

El gobierno cubano también ha prometido en el pasado el desarrollo de triciclos de alta tecnología con tres paneles solares fotovoltaicos, aunque la iniciativa privada parece estar avanzando a un ritmo mucho mayor que los proyectos estatales en este ámbito.