Impresionante: Hallan una langosta bicolor en costas de EE.UU.

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La tripulación del barco pesquero F/V Timothy Michael capturó una langosta bicolor extraordinariamente rara frente a las costas de Cape Cod, Massachusetts, en un hallazgo que tiene una probabilidad de ocurrir de apenas uno en 50 millones.

El ejemplar fue capturado el 16 de abril y el anuncio público lo realizó la Wellfleet Shellfish Company el lunes a través de sus redes sociales, donde la noticia generó una amplia repercusión entre aficionados a la vida marina y medios especializados.

En lugar de enviar la langosta al mercado comercial, la empresa decidió donarla al acuario marino público más antiguo de Estados Unidos, ubicado en Woods Hole, Cape Cod, y operado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

"Este increíble ejemplar bicolor fue sacado del agua frente a Cape Cod por el F/V Timothy Michael, y en lugar de ir al mercado, se dirige a un lugar aún más especial.", señalaron.

De acuerdo con la información, "la Wellfleet Shellfish Company decidió donar este ejemplar al Acuario Científico de Woods Hole, donde será exhibida al público tras finalizar las renovaciones del recinto".



Actualmente, el espécimen se encuentra bajo el cuidado de expertos de la NOAA y el Laboratorio de Biología Marina en Massachusetts, quienes destacan que su asombrosa apariencia de "mitad y mitad" es producto de una variación genética excepcional que ha cautivado a la comunidad científica y pesquera.

