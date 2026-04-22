ICE toma bajo custodia a cubano en Miami y pone fin a historial criminal de cuatro décadas

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miami tomó bajo custodia al inmigrante cubano indocumentado Eledoro Valenzuela Rodríguez de una cárcel del sur de Florida, poniendo fin a una carrera delictiva de más de cuatro décadas en Estados Unidos, que políticas de jurisdicciones santuario en Nueva York y Maryland permitieron prolongar, según el anuncio oficial hecho por la agencia federal este martes.

Valenzuela Rodríguez, un delincuente reincidente con un extenso historial criminal en varios estados, se encontraba recluido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK) de Miami-Dade cuando oficiales de ICE lo tomaron en custodia el pasado 24 de marzo. Las autoridades "se asegurarán de que sea deportado rápidamente", advirtió el comunicado.

El ciudadano cubano tiene una orden final de deportación emitida en 1980 —hace más de 45 años— que nunca fue ejecutada, lo que le permitió seguir delinquiendo en territorio estadounidense durante décadas y que siguiera "abusando de personas inocentes", subrayó ICE.

Al momento de su detención por agentes migratorios, tenía cargos pendientes en Miami por posesión de cocaína con intención de venta, posesión de arma de fuego y municiones por parte de un delincuente convicto y allanamiento de morada tras advertencia previa.

Su historial criminal documentado abarca cuatro décadas y múltiples estados: en 1984 fue condenado en el condado de Nueva York, en el estado homónimo, por posesión de arma, con apenas 30 días de cárcel; en 1985 en el condado de Prince George's, en Maryland, por posesión de sustancia controlada, con 19 días, condena que fue suspendida; en 1986, nuevamente en Nueva York, por posesión de sustancia controlada, con tres años de libertad condicional; y en 1989, en el condado de Marion, en Indiana, por posesión y tráfico de cocaína, con una sentencia de 20 años y cinco años concurrentes.

ICE indicó, además, que Valenzuela Rodríguez acumuló numerosas acusaciones adicionales —incluyendo agresión, tráfico de drogas, infracciones relacionadas con el alcohol y otras— que fueron desestimadas por los tribunales a lo largo de los años.

Los "políticos santuario liberaron a este criminal de la cárcel en múltiples ocasiones", advirtió el comunicado oficial de manera categórica al señalar la responsabilidad de las autoridades en lugares donde el ciudadano cubano delinquió. La lista oficial de jurisdicciones santuario publicada por el Departamento de Justicia incluye algunos de los territorios donde Valenzuela Rodríguez pudo evadir la deportación durante décadas.

Sobre este caso, el director de ICE, Todd M. Lyons, declaró que "las políticas de santuario protegen a criminales como Valenzuela Rodríguez y les permiten aprovecharse de generaciones de estadounidenses inocentes".

"Estas políticas no hacen que las comunidades sean más seguras. Dificultan la aplicación de la ley y obligan a los agentes federales a enfrentarse a situaciones más peligrosas y con mayor exposición pública", argumentó. "ICE seguirá haciendo cumplir la ley, independientemente de la política local".

En otros casos recientes, ICE arrestó en Pensilvania al cubano Alexander García Peñate en el marco de operativos similares. Asimismo, detuvo en Florida a José Rivera Orta y Rigoberto Iglesias Díaz, otros dos ciudadanos de la isla con antecedentes violentos.

Estos arrestos se producen luego de que el gobierno cubano comenzó a aceptar de vuelta a nacionales con antecedentes penales, lo que abre nuevas posibilidades para la ejecución efectiva de órdenes de expulsión definitiva que permanecían pendientes desde hace décadas.

El pasado 9 de febrero, el primer vuelo de deportación de ICE hacia Cuba en 2026 devolvió a 170 cubanos, incluidos al menos 50 con condenas por delitos graves como asesinato, violación, secuestro y narcotráfico.

Durante años, los vuelos de deportación desde territorio estadounidense hacia la isla no incluyeron a cubanos con historial delictivo que permanecían en EE.UU. desde antes de enero de 2017. El régimen de La Habana se negó sistemáticamente a recibir a esas personas, rechazando su inclusión en los listados de deportables que le presentaba el Departamento de Estado, en virtud de los acuerdos migratorios bilaterales.

Ante la renuencia del régimen de la isla a admitir a sus nacionales, la administración del presidente Donald Trump ha deportado a terceros países a numerosos inmigrantes cubanos con antecedentes penales graves, a los que considera de alta peligrosidad.

Según datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), suman más de 42,000 los cubanos inelegibles para obtener residencia legal en Estados Unidos que tienen órdenes de deportación definitiva.