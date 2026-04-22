Renuncia congresista de Florida Sheila Cherfilus-McCormick tras acusaciones de desviar fondos de ayuda

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La representante demócrata de Florida Sheila Cherfilus-McCormick anunció este martes su renuncia al Congreso para evitar una sanción formal de la Cámara de Representantes, el mismo día en que el Comité de Ética debía deliberar sobre su posible expulsión.

Cherfilus-McCormick, quien cursaba su tercer mandato y se postulaba para la reelección, enfrenta cargos penales federales que la acusan de robar aproximadamente $5 millones en fondos de ayuda por COVID-19 administrados por la agencia federal de emergencias FEMA.

El esquema, según la acusación del Departamento de Justicia, involucra a su empresa familiar Trinity Healthcare Services, que recibió un sobrepago de $5 millones en julio de 2021 por un contrato de vacunación contra el coronavirus.

En lugar de devolver el dinero, la congresista y su hermano Edwin Cherfilus lo distribuyeron a través de múltiples cuentas para ocultar su origen y usaron parte de los fondos para gastos personales de lujo, incluyendo un anillo de diamante amarillo de tres quilates valorado en más de $100,000, joyería de Tiffany & Co., un Tesla, ropa de diseñador, hoteles de alta gama y un crucero.

También se le acusa de haber financiado su campaña al Congreso de 2022 mediante una red de donantes ficticios entre familiares y amigos, y de presentar declaraciones fiscales falsas junto a su preparador de impuestos David K. Spencer. Fue arrestada en noviembre de 2025 y liberada bajo fianza de $60,000.

El Comité de Ética de la Cámara había publicado un informe de 59 páginas concluyendo que existía razón sustancial para creer que la congresista había cometido múltiples infracciones graves. Cherfilus-McCormick no fue la única legisladora en renunciar ante presiones similares: el demócrata Swalwell, de California, y el republicano Tony Gonzales, de Texas, también renunciaron en circunstancias parecidas.

Al explicar su decisión en un extenso mensaje en redes sociales, Cherfilus-McCormick calificó el proceso como una "cacería de brujas" e injusto, y afirmó que el comité le negó tiempo suficiente a su nuevo abogado para preparar su defensa.

"El Comité de Ética rechazó la solicitud razonable de mi nuevo abogado para tener tiempo de preparar mi defensa. Al seguir adelante con este proceso mientras hay una acusación penal pendiente, el comité me impidió defenderme. No voy a quedarme de brazos cruzados y fingir que esto ha sido algo distinto a una cacería de brujas. Simplemente no puedo permitir que se pisoteen mis derechos al debido proceso ni que se manche mi buen nombre."