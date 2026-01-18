Cuba resiste por ahora sin el petróleo de Venezuela, pero expertos alertan de un colapso inminente

La crisis económica en Cuba ha agudizado la pobreza (Imagen de referencia)

Aunque el bloqueo estadounidense al petróleo procedente de Venezuela todavía no ha tenido un impacto visible en la isla, nación que ya estaba sumida en la penuria, varios economistas advierten que Cuba podría entrar en una fase crítica si no logra sustituir el suministro de crudo de su aliado sudamericano.

El economista cubano Miguel Alejandro Hayes estimó en un estudio citado por la agencia EFE que una reducción del 30 por ciento en la disponibilidad de combustible podría causar una caída del 27 por ciento del producto interno bruto, un incremento del 60 por ciento en los precios de los alimentos y del 75 por ciento en el transporte, además de una disminución del 30 por ciento del consumo de los hogares.

Según el especialista, ese escenario equivaldría a “una verdadera catástrofe económica y humanitaria, peor que el Período Especial”. Por ahora, los indicadores oficiales no reflejan un deterioro inmediato.

Los apagones se mantienen en niveles similares a los de finales de 2025 y los servicentros operan con las mismas limitaciones habituales, caracterizadas por colas interminables, cierres intermitentes y preferencia para los pagos en dólares.

Los datos de la estatal Unión Eléctrica muestran que la tasa máxima de déficit ha oscilado entre 52 y 60 por ciento desde el 3 de enero, sin una tendencia clara.

Los picos recientes, del 60 y 57 por ciento, se atribuyen a fallas técnicas en las centrales termoeléctricas, más que a un corte en el suministro de crudo importado.

Sin embargo, los expertos coinciden en que los efectos del bloqueo terminarán manifestándose.

Según EFE, Venezuela suministraba alrededor del 30 por ciento del petróleo empleado en la isla, unos 27 mil barriles diarios, una cifra imposible de sustituir a corto plazo.

Rusia y México han mantenido envíos reducidos, pero insuficientes para cubrir el déficit.

El vacío energético podría afectar gravemente a los sectores agrícola, industrial y de transporte, que ya operan al límite por la falta de divisas y el deterioro de la infraestructura.

“Cuba no tiene reservas estratégicas ni capacidad financiera para sostenerse sin el petróleo venezolano. Es cuestión de semanas antes de que la crisis se agrave”, advirtió Hayes.

Mientras tanto, el régimen intenta mantener una apariencia de estabilidad.

Las aplicaciones de CubaPetróleo y Ticket no han reportado cambios significativos en la distribución de combustible, aunque usuarios en La Habana aseguran que los tiempos de espera para abastecerse superan los dos meses.

Los economistas consultados coinciden en que, si el bloqueo de Washington se mantiene y Caracas no reanuda sus envíos, la economía cubana sufrirá un colapso generalizado, con un aumento del hambre, la inflación y los apagones.

“La isla ya estaba al borde del abismo, pero sin el petróleo venezolano, caerá en él”, concluyó Hayes.