Orestes Lorenzo desmonta al régimen: "Las FAR no tienen moral para pelear"

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El piloto desertor y exteniente coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Orestes Lorenzo Pérez publicó un extenso análisis en su cuenta de Facebook en el que desmonta la campaña de disposición combativa que el régimen de Díaz-Canel ha intensificado ante la posibilidad de una intervención militar estadounidense.

El análisis llega días después de que Díaz-Canel advirtiera públicamente, el 16 de abril, sobre una posible agresión militar de Estados Unidos contra Cuba, en el marco del 65 aniversario de la Revolución, describiendo el momento como "absolutamente desafiante".

Para Lorenzo, el problema central de las FAR no es su armamento obsoleto, sino algo más profundo: "La incapacidad de las Fuerzas Armadas Cubanas para defenderse no radica principalmente en su equipamiento material, sino en su motivación ética: la conocida 'moral combativa'. Y de esa, en Cuba, no queda ni un gramo."

Publicación en Facebook

El exoficial traza una evolución histórica del ejército cubano: tras la caída del Muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, Fidel Castro reconvirtió a las FAR en un instrumento de control interno, depurando a los oficiales más capaces y promoviendo a los más incompetentes y leales.

"Los primeros oficiales pasados a retiro fueron los más inteligentes y capaces. Se sacó —por una vía u otra— de las Fuerzas Armadas a todo aquel que tuviera dos dedos de frente o brillara con luz propia", escribió Lorenzo.

Según su análisis, la misión real del ejército cubano dejó de ser la defensa nacional hace décadas.

"La ciega lealtad a la familia Castro se convirtió en el único requisito. Nada de defender la patria. Nada de enfrentar al enemigo externo. Proteger a esta familia del pueblo: esa era —y sigue siendo— la nueva y única misión", subrayó.

Lorenzo también cuestionó a las Milicias de Tropas Territoriales, cuya falta de armamento revela, según él, el miedo del régimen a su propia población: "¿Dónde está su armamento para pelear? Temen tanto al pueblo que ni siquiera se atreven a armarlo."

Sobre el único plan real que atribuye a los mandos militares cubanos, es categórico: "El único plan real que tienen bien elaborado es cómo van a correr, cómo van a esconderse y cómo van a intentar escapar."

El análisis de Lorenzo coincide con el diagnóstico de otros exoficiales de las propias FAR. El teniente coronel retirado Mario Riva Morales afirmó en enero de 2026 que el ejército cubano no tiene posibilidad alguna frente a Estados Unidos, calificando la doctrina de guerra de todo el pueblo como obsoleta e ineficaz.

Datos técnicos respaldan esa valoración: los MiG-29 de las FAR están fuera de operación por escasez de repuestos rusos, más del 60% de los radares cubanos están inoperativos y Cuba carece de sistemas integrados de defensa aérea de largo alcance.

El régimen declaró 2026 "Año de preparación para la defensa" e inició ejercicios intensivos de brigadas antiaéreas y milicias cada fin de semana, un despliegue que Lorenzo califica de teatro para consumo interno.

"Toda esa mierda belicista y patriótica que proclaman es pura comedia para el consumo interno en Cuba. Y eso, queridos amigos, el Comando Sur de los Estados Unidos lo sabe y lo comprende muy bien", concluye el piloto.