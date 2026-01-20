Exoficial cubano Mario Riva: “El Ejército de Cuba no tiene posibilidad alguna frente a EE.UU.”

Mario Riva Morales, teniente coronel retirado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba y miembro del grupo de Militares Objetores de Conciencia, aseguró al periodista Mario J. Pentón que el ejército cubano “no tuvo ni tiene ninguna posibilidad frente a Estados Unidos”.
El veterano reveló un episodio poco conocido de la historia militar cubana. En 1983, tras una crisis en Polonia que condujo al deterioro de la situación en Europa del Este, la Unión Soviética comunicó a Fidel Castro la necesidad de reducir el apoyo militar a la isla.
“En ese contexto surgió la doctrina de la milicia de tropas territoriales, la llamada ‘Guerra de todo el pueblo’. Eso fue un eufemismo para no decir la verdad: nos habíamos quedado con la brocha en la mano y sin escalera”, afirmó.
La llamada “Guerra de todo el pueblo” se convirtió en el eje de la defensa nacional del régimen cubano durante las décadas siguientes, una estrategia que, según Riva, carece totalmente de sentido en el escenario actual.
“No es posible que sigan pensando en la misma doctrina de combate, más de medio siglo después”, criticó Riva y lanzó un llamado directo a los soldados cubanos: “No usen las armas contra el pueblo, porque el pueblo de Cuba está protestando por una causa justa”.
El contexto histórico al que alude el exoficial cubano remite a Polonia en 1983, cuando el régimen comunista soviético levantó la ley marcial (Stan Wojenny) impuesta en 1981 para aplastar al movimiento sindical Solidaridad. A pesar de la represión, con más de 10.000 encarcelados, el movimiento continuó operando en la clandestinidad y marcó un punto clave en la lucha por la libertad en Europa del Este.
El grupo de Militares Objetores de Conciencia cubanos surgió en febrero de 2021. Está compuesto por altos oficiales de las FAR y el Ministerio del Interior (MININT) que sufrieron condenas en Cuba y se encuentran exiliados. También hay otros miembros que permanecen anónimos dentro de la isla.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.