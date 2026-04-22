Apagones para este miércoles en Cuba: Déficit de 1,100 MW en el pico nocturno

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La Unión Eléctrica (UNE) pronostica para este miércoles una afectación de 1,100 MW durante el horario de máxima demanda.

Según el parte, a las 6:00 am, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) ya registraba 266 MW afectados, con una demanda de 2,136 MW y una disponibilidad de 1,980 MW. Para el mediodía, la UNE estimaba cortes de 750 MW.

La única mejora prevista para el pico nocturno es la entrada de la unidad cuatro de la termoeléctrica (CTE) Carlos Manuel de Céspedes con 150 MW, que se encuentra en proceso de arranque.

No obstante, se prevé una disponibilidad de apenas 2,130 MW frente a una demanda de 3,200 MW, con un déficit de 1,070 MW.

Cinco unidades termoeléctricas permanecen hoy en avería en las CTE Ernesto Guevara De La Serna, Diez de Octubre, Carlos Manuel de Céspedes, Antonio Maceo y Felton.

Además, tres unidades están en mantenimiento en las CTE Mariel, Renté y Nuevitas, sin contar 381 MW de limitaciones térmicas adicionales fuera de servicio.

El martes, la situación fue aún más grave.

Según el parte oficial, la máxima afectación por déficit de capacidad de generación fue de 1,384 MW a las 7:20 pm, superior a lo planificado por salida de la unidad 4 de la CTE Cienfuegos y la unidad 2 de la CTE Santa Cruz.

El servicio estuvo afectado las 24 horas: el sistema se cerró a las 4:12 am y los cortes se reanudaron desde las 5:07 am, sin dar tregua a la población.

Este parte llega en el peor mes del año para el sistema eléctrico cubano. El primero de abril se registró el máximo déficit de 2026, con 1,945 MW, y el 16 de abril el 62 % del territorio nacional quedó sin luz simultáneamente, dejando a más de 200,000 cubanos sin acceso al agua.

La mejora relativa de las últimas semanas se debió a la llegada, el 31 de marzo, de 100,000 toneladas de crudo donado por Rusia en el petrolero Anatoly Kolodkin al puerto de Matanzas, que permitió reactivar algunas unidades a partir del 19 de abril. Sin embargo, la avería imprevista de dos unidades el martes demostró la fragilidad del sistema.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha calificado la situación como emergencia humanitaria: más de 96,000 cirugías han sido aplazadas, un millón de personas depende de camiones cisterna para abastecerse de agua y casi medio millón de niños tienen jornadas escolares reducidas por la crisis energética.