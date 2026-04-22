Cubanos en apagón y Empresa Eléctrica de Holguín "lista para el 1ro de Mayo"

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Mientras miles de holguineros soportan apagones de hasta 18 horas diarias, la Empresa Eléctrica de Holguín publicó este miércoles en Facebook un mensaje celebratorio en el que presume de banderitas cubanas y jornadas de embellecimiento en sus instalaciones para recibir el Día Internacional de los Trabajadores.
El texto de la publicación no deja lugar a dudas sobre su tono: "Las banderitas cubanas ondean por toda la institución, mientras limpieza y amor por lo que hacemos le ponen color a nuestro centro. ¡Que llegue el 1ro de Mayo con toda la dignidad de los trabajadores holguineros!"
El contraste con la realidad es brutal. Durante abril de 2026, el déficit eléctrico en Cuba ha oscilado entre 1,012 MW y 1,945 MW en los horarios pico nocturnos, afectando hasta el 62% del territorio nacional de forma simultánea.
El peor momento del mes se registró el 1 de abril, cuando la afectación alcanzó 1,945 MW, con una disponibilidad de apenas 1,202 MW frente a una demanda de 3,050 MW.
Holguín es una de las provincias orientales históricamente más golpeadas por los cortes, con apagones de hasta 18 horas diarias registrados desde 2025, agravados por el deterioro de la infraestructura y la interrupción del crudo venezolano desde diciembre de ese año.
Una donación de 100,000 toneladas de crudo ruso, procesadas en la refinería de Cienfuegos, permitió alcanzar 1,800 MW de generación el 19 de abril y redujo el déficit pronosticado para este martes a 1,012 MW, el menor desde noviembre de 2025. Las propias autoridades, sin embargo, lo calificaron de "un alivio momentáneo".
El patrón de maquillar la crisis en fechas políticas clave no es nuevo. En 2025, la Unión Eléctrica redujo de forma inexplicable el pronóstico de apagones para el 1ro de Mayo a 1,185 MW, pese a las fallas generalizadas y la escasez de combustible, para retomar los cortes al día siguiente. En 2024, cubanos ya advertían en redes: "El día dos, déficit cuando termine el desfile".
El 18 de abril, mientras más de 200,000 cubanos en Cienfuegos permanecían sin agua por los apagones y doce familias en el Vedado acumulaban más de 100 horas sin electricidad por la falta de un simple cable, el régimen entregó la Bandera de Colectivo Vanguardia Nacional a la Empresa Eléctrica de Cienfuegos en un acto de reconocimiento institucional que también generó rechazo popular.
Díaz-Canel reconoció públicamente el 16 de abril que la escasez de combustible es la causa de los apagones, aunque en agosto de 2022 prometió "minimizar los apagones antes de que finalice el año", promesa que nunca cumplió.
Expertos estiman que recuperar el sistema eléctrico cubano requeriría una inversión de 10,000 millones de dólares, una cifra inalcanzable para el régimen, que en cambio dedica recursos humanos y tiempo institucional a colgar banderitas para el desfile.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética y los apagones en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual de los apagones en Cuba?
La situación de los apagones en Cuba es crítica, con cortes de electricidad que pueden durar hasta 18 horas diarias en provincias como Holguín. A pesar de algunas mejoras temporales debido a donaciones de crudo, el déficit eléctrico sigue siendo significativo, afectando gravemente la vida cotidiana y los servicios básicos.
¿Cómo afecta la crisis energética a los cubanos?
Los apagones prolongados afectan desde la conservación de alimentos hasta el funcionamiento de hospitales y servicios básicos. La vida diaria se ve gravemente impactada, con una constante incertidumbre sobre la disponibilidad de electricidad, lo que agrava la ya difícil situación económica y social en la isla.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para enfrentar la crisis eléctrica?
El gobierno cubano ha intentado paliar la crisis con donaciones de crudo, como las 100,000 toneladas de petróleo ruso procesadas recientemente, pero estas medidas son solo alivios momentáneos y no abordan las causas estructurales del problema. La falta de inversión y mantenimiento en la infraestructura eléctrica sigue siendo un gran desafío.
¿Por qué no se ha resuelto la crisis energética en Cuba?
La crisis energética en Cuba es el resultado de años de mala gestión, dependencia de combustibles extranjeros y falta de inversión en la modernización del sistema eléctrico. Las sanciones internacionales y la interrupción de suministros de crudo venezolano han agravado la situación, dejando al sistema eléctrico en una situación de colapso sostenido.
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