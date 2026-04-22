Cubanos en apagón y Empresa Eléctrica de Holguín "lista para el 1ro de Mayo"

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Mientras miles de holguineros soportan apagones de hasta 18 horas diarias, la Empresa Eléctrica de Holguín publicó este miércoles en Facebook un mensaje celebratorio en el que presume de banderitas cubanas y jornadas de embellecimiento en sus instalaciones para recibir el Día Internacional de los Trabajadores.

El texto de la publicación no deja lugar a dudas sobre su tono: "Las banderitas cubanas ondean por toda la institución, mientras limpieza y amor por lo que hacemos le ponen color a nuestro centro. ¡Que llegue el 1ro de Mayo con toda la dignidad de los trabajadores holguineros!"

Publicación de Facebook/Empresa Eléctrica Holguín

El contraste con la realidad es brutal. Durante abril de 2026, el déficit eléctrico en Cuba ha oscilado entre 1,012 MW y 1,945 MW en los horarios pico nocturnos, afectando hasta el 62% del territorio nacional de forma simultánea.

El peor momento del mes se registró el 1 de abril, cuando la afectación alcanzó 1,945 MW, con una disponibilidad de apenas 1,202 MW frente a una demanda de 3,050 MW.

Holguín es una de las provincias orientales históricamente más golpeadas por los cortes, con apagones de hasta 18 horas diarias registrados desde 2025, agravados por el deterioro de la infraestructura y la interrupción del crudo venezolano desde diciembre de ese año.

Una donación de 100,000 toneladas de crudo ruso, procesadas en la refinería de Cienfuegos, permitió alcanzar 1,800 MW de generación el 19 de abril y redujo el déficit pronosticado para este martes a 1,012 MW, el menor desde noviembre de 2025. Las propias autoridades, sin embargo, lo calificaron de "un alivio momentáneo".

El patrón de maquillar la crisis en fechas políticas clave no es nuevo. En 2025, la Unión Eléctrica redujo de forma inexplicable el pronóstico de apagones para el 1ro de Mayo a 1,185 MW, pese a las fallas generalizadas y la escasez de combustible, para retomar los cortes al día siguiente. En 2024, cubanos ya advertían en redes: "El día dos, déficit cuando termine el desfile".

El 18 de abril, mientras más de 200,000 cubanos en Cienfuegos permanecían sin agua por los apagones y doce familias en el Vedado acumulaban más de 100 horas sin electricidad por la falta de un simple cable, el régimen entregó la Bandera de Colectivo Vanguardia Nacional a la Empresa Eléctrica de Cienfuegos en un acto de reconocimiento institucional que también generó rechazo popular.

Díaz-Canel reconoció públicamente el 16 de abril que la escasez de combustible es la causa de los apagones, aunque en agosto de 2022 prometió "minimizar los apagones antes de que finalice el año", promesa que nunca cumplió.

Expertos estiman que recuperar el sistema eléctrico cubano requeriría una inversión de 10,000 millones de dólares, una cifra inalcanzable para el régimen, que en cambio dedica recursos humanos y tiempo institucional a colgar banderitas para el desfile.