Cubano en Argentina: "¿Cómo a nosotros nos metieron en la cabeza que los americanos son malos?"

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Roberto Bouly, un profesor de baile que escapó de la dictadura hace más de diez años y actualmente reside en Argentina, donde sacudió el debate político en ese país con un testimonio demoledor sobre el adoctrinamiento que vivió desde niño bajo el régimen cubano y la represión que sufren quienes se atreven a protestar en la isla.

Bouly participó el pasado sábado en el programa del periodista Esteban Trebucq, de La Nación+, El Pelado de la Casa, donde confrontó directamente a la izquierda argentina comparando la libertad de manifestación en ese país con la realidad cubana.

"Esos muchachos que están protestando acá, o que queman banderas de Estados Unidos y demás, ¿podrían protestar en Cuba? No, que hagan eso en Cuba", desafió Bouly, cuyas palabras resonaron con fuerza en las redes sociales.

En uno de los momentos más impactantes de su intervención, relató cómo el régimen moldea la mente de los niños desde temprana edad con la idea de que los americanos son malos. "Nos adoctrinaban "Pioneros por el comunismo, seremos como el Che"... Yo verdaderamente, ese, ese refrán que corrió por toda mi generación y yo, yo verdaderamente, estando en este país y conociendo todas las cosas que pasaron en Cuba, yo digo: ¿Cómo a nosotros verdaderamente nos metieron en la cabeza desde que amanecíamos "los americanos son malos" y pioneros por el comunismo seremos como el Che?. ¿Cómo el Che? Si el Che fue un asesino, desterró homosexuales, hizo campos de concentración".

En otro momento, en un video compartido en Instagram por la cuenta borderperiodismo el cubano fue contundente al describir la situación actual de la isla. Cuba está tomada hace 67 años, una frase que resume décadas de control absoluto por parte del régimen castrista sobre la población.

Bouly también recordó la figura del cantautor Pablo Milanés, quien antes de su muerte en noviembre de 2022 se había distanciado públicamente del régimen que alguna vez apoyó, como ejemplo de cómo incluso figuras cercanas al poder terminaron reconociendo la realidad de la dictadura.

En su relato, Bouly hizo referencia a las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), campos de trabajo forzado donde internaron a unas 35,000 personas consideradas antisociales por el régimen durante los años sesenta, como prueba del historial represivo de la dictadura cubana.

El testimonio de Bouly también incluyó referencias a presos políticos que han padecido la brutalidad del sistema judicial cubano, como el caso de Luis Robles, condenado a cinco años por propaganda enemiga y desobediencia, y posteriormente excarcelado en enero de 2025 tras negociaciones entre Cuba y actores internacionales.

Un enfrentamiento de Bouly con el activista argentino Francisco Escolar fue compartido por el presidente de Argentina Javier Milei, quien respaldó públicamente al cubano el 21 de marzo. En el debate se evidenciaron dos visiones irreconciliables. Mientras el argentino insistía en responsabilizar a Estados Unidos y a Donald Trump por la crisis en la Isla, Bouly respondió con firmeza, basándose en su experiencia directa.

"Típico de zurdo. Le intenta vender las maravillas de la basura comunista desde su cómodo lugar en el capitalismo a una persona que sufre la basura comunista", escribió el mandatario.