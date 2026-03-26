Exasesora de Trump: "Juro luchar contra el comunismo hasta el final"

Mercedes Schlapp, exdirectora de Comunicaciones Estratégicas de la Casa Blanca durante la primera administración Trump, publicó este jueves un video en X en el que reafirmó su compromiso personal contra el comunismo con una declaración contundente: "Para nosotros, esto es personal. Mi padre fue preso político en Cuba, así que juro luchar contra el comunismo hasta el final".

En el video, Schlapp explica que su padre estuvo encarcelado durante siete años bajo la dictadura de Fidel Castro. "Conocemos personalmente las atrocidades del comunismo, las atrocidades de estas dictaduras que han arrebatado los derechos y las propiedades de personas inocentes, incluida mi familia", afirmó. Schlapp nació en Florida en 1971, hija de inmigrantes cubanos exiliados, y ha convertido esa historia familiar en el eje de su activismo político.

En sus declaraciones, la exasesora repasa lo que describe como avances del movimiento conservador en América Latina. Destaca la expansión de CPAC Latino —organización de la que es cofundadora en su rama latina— a México, Paraguay y Argentina, donde elogia al presidente Javier Milei como "un luchador contra el comunismo" y cita su célebre frase "Viva la libertad, carajo". También celebra el trabajo del enviado especial Rick Grenell en Venezuela como parte de los esfuerzos para presionar al régimen de Nicolás Maduro.

Sobre Cuba, Schlapp fue especialmente enfática. "Estamos presionando al gobierno cubano de una manera muy, muy, diría yo, creativa, para ver si podemos ver un cambio finalmente después de 67 años en Cuba. Estamos logrando grandes avances", señaló. Sus palabras se alinean con la postura pública del presidente Trump, quien afirmó que Cuba va a caer bastante pronto y asignó al secretario de Estado Marco Rubio las negociaciones para un posible cambio de régimen en la isla.

El video acumuló más de 127,000 visualizaciones y cerca de 5,600 reacciones en X pocas horas después de su publicación, lo que refleja el alto interés que genera el tema entre la comunidad cubanoamericana y el movimiento conservador.

Las declaraciones de Schlapp se producen en un momento de presión máxima de Washington sobre La Habana. Desde enero de 2026, Trump firmó una orden ejecutiva declarando a Cuba amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, y su administración ha impuesto más de 240 nuevas sanciones, bloqueado el suministro de petróleo a la isla e intensificado los contactos diplomáticos discretos con figuras del sistema cubano en lo que analistas han descrito como una estrategia para reconfigurar el poder en la isla sin intervención militar.

Estos movimientos forman parte de lo que algunos han denominado 'Cubastroika': el plan de Trump para empujar cambios económicos en la isla, una estrategia que combina presión económica con apertura selectiva para forzar una transición desde dentro del propio sistema.

Analistas y medios internacionales han seguido de cerca esta estrategia. Mientras Bloomberg detalla el plan de Trump para transformar Cuba, otros gobiernos como el de España han preferido marcar distancia de la estrategia de Washington sobre la isla.

"Los latinoamericanos quieren libertad. Ven a América. Quieren prosperidad. Y quieren saber que pueden construir sus vidas en sus propios países, en sus patrias, en lugar de tener que lidiar con estos gobiernos de izquierda que han destruido tanto de sus sociedades", concluyó Schlapp en el video.