Argentina impide el ingreso a Thiago Ávila, activista brasileño que participó en el convoy a Cuba

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El activista brasileño Thiago Ávila fue retenido este martes en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires y se le prohibió el ingreso a Argentina, país al que viajó para participar en el lanzamiento del capítulo local de la Global Sumud Flotilla, que prevé zarpar hacia Gaza el próximo mes.

Las autoridades migratorias argentinas no brindaron explicaciones oficiales detalladas sobre la medida, aunque técnicamente invocaron "falso turismo" como motivo de la prohibición.

La esposa de Ávila, Lara Souza, quien sí pudo ingresar al país junto a su hija, relató a la agencia EFE lo ocurrido en la sala de inmigración: "La policía le dijo a Thiago que él no es bienvenido a la Argentina y que no lo dejarían entrar".

Fuentes cercanas al activista señalaron que la decisión no fue administrativa: "La policía fue muy clara en que no era una decisión administrativa ni del cuerpo de seguridad, sino una definición política que llegaba desde altos niveles del Gobierno", agrego El Diario.

Ávila es coordinador internacional de la Global Sumud Flotilla y participó recientemente en el Convoy Nuestra América a Cuba, donde coordinó la llegada de una embarcación al puerto de La Habana con entre veinte y treinta toneladas de alimentos, medicamentos y paneles solares procedentes de México.

Durante el acto oficial en La Habana, el activista calificó a Cuba como un ejemplo de soberanía y de dignidad desde 1959 y lanzó consignas de apoyo al régimen.

La retención en Buenos Aires es la segunda que sufre en menos de una semana. El 25 de marzo fue retenido durante más de seis horas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, mientras regresaba de Cuba, y fue liberado posteriormente.

La delegación argentina de la flotilla decidió postergar el anuncio de su participación en la misión y denunció la medida como "una maniobra antidemocrática, criminalizante y proscriptiva, no sólo contra la Flotilla Global Sumud y Thiago, sino contra todas las y los activistas que defendemos el derecho del pueblo palestino a ser libre", según declaró a EFE el exdiputado provincial cordobés Ezequiel Peressini, integrante de la delegación argentina.

La nueva flotilla hacia Gaza partirá el 12 de abril desde Barcelona con más de 100 barcos y cerca de 3,000 participantes, entre médicos, educadores y especialistas. En la primera expedición, realizada en septiembre de 2025, Israel interceptó más de cuarenta embarcaciones y detuvo a 473 tripulantes entre el dos y el tres de octubre de ese año.