Carlos Giménez insiste en que Cuba debe ser amiga de EE.UU. y no una amenaza

Carlos Giménez Foto © Captura de X / Rep. Carlos Giménez

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El congresista cubanoamericano Carlos Giménez reiteró que Cuba representa una amenaza de seguridad para Estados Unidos y que la administración Trump exige que la isla se convierta en una nación democrática, libre y aliada de Washington.

"Cuba representa una amenaza de seguridad para Estados Unidos. El presidente Trump ha dicho 'ya basta'. Necesitamos que Cuba sea democrática, libre, y necesitamos que sea amiga de Estados Unidos, no enemiga", declaró Giménez en declaraciones difundidas por el periodista Aaron Rupar en la red social X.

El congresista, único legislador nacido en Cuba en el actual Congreso de EE.UU., argumentó dos razones para la política de presión de Trump hacia la isla: que el pueblo cubano merece la democracia tras 65 años de régimen socialista-comunista, y que Cuba constituye una amenaza directa a la seguridad nacional estadounidense.

"Me siento bien con respecto a Cuba porque el presidente siempre vuelve al tema y dice que tiene muchos amigos cubanoamericanos y que quiere ver a Cuba libre y democrática", afirmó Giménez.

El congresista también calificó de "extraordinario" que Trump haya asumido el tema cubano con tanta determinación. Además, señaló que el día de la libertad está cerca para el pueblo cubano.

Estas declaraciones llegan en un momento de máxima tensión diplomática entre Washington y La Habana, con un posible ultimátum estadounidense que vence este viernes 24 de abril para que el régimen libere a presos políticos de alto perfil, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, ambos integrantes del Movimiento San Isidro.

El punto de inflexión diplomático se produjo el 10 de abril, cuando una delegación del Departamento de Estado llegó a Cuba para negociar directamente con representantes del régimen.

El miércoles, Díaz-Canel amenazó con romper las negociaciones si Washington insiste en el cambio de régimen, declarando que "nuestros problemas internos no están en la mesa de una conversación con los Estados Unidos".

En la misma entrevista con Fox News, Giménez había advertido que los líderes del régimen podrían terminar junto a Nicolás Maduro, capturado en enero en una operación autorizada por Trump. "Mira lo que le pasó a Nicolás Maduro. El presidente Trump le dio opciones, él no las tomó. Ahora está sentado en una cárcel en Nueva York", señaló el congresista.

Giménez también lanzó un mensaje directo a la nomenclatura cubana: "Hay mucho, demasiado tiempo para el régimen. Es mejor que, por favor, si hay negociaciones, lo hagan de una manera seria. Saben que sus días ya están contados. Es mejor a la buena que a la mala."

La política de máxima presión de Trump hacia Cuba, respaldada activamente por Giménez, incluye la Orden Ejecutiva 14380, firmada el 29 de enero de 2026, que declaró emergencia nacional por la amenaza cubana e impuso más de 240 nuevas sanciones, además de bloquear importaciones de petróleo que han reducido el suministro entre un 80% y un 90%, agravando los apagones que ya afectan hasta el 55% del territorio de la isla con cortes de entre 18 y 25 horas diarias.

El 18 de abril, en el 65 aniversario de Bahía de Cochinos, Giménez expresó su convicción sobre el futuro inmediato de Cuba con una frase que resume su postura: "El año que viene el Año Nuevo es en La Habana. Vamos a ver, si Dios quiere."