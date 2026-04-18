Carlos Giménez: “El año que viene el Año Nuevo es en La Habana”

El congresista cubanoamericano Carlos Giménez afirmó este sábado que la libertad de Cuba está cerca y que el próximo Año Nuevo lo celebrará en La Habana, durante los actos conmemorativos del 65 aniversario de la Invasión de Bahía de Cochinos.

Giménez hizo las declaraciones al periodista Iván Kasanzew de Martí Noticias en la ceremonia de recordación y homenaje a los pilotos de la Brigada 2506, celebrada en Miami.

Al ser preguntado directamente si este año Cuba sería libre, el legislador respondió sin dudar: "Creo que sí, que el año que viene, el año nuevo en La Habana. Vamos a ver, si Dios quiere."

El congresista subrayó el carácter personal que tiene para él esta fecha: "Dos de mis primos son veteranos de la batalla, también un amigo (...) que para mí Playa de Girón es algo personal y para todos los cubanos en exilio es algo personal también."

Giménez rindió tributo a los brigadistas y advirtió sobre los intentos de reescribir la historia: "Son gente que ha sacrificado su vida, muchos de ellos murieron, otros con el paso del tiempo tampoco están con nosotros, es importante recordar porque además, no sé, en las últimas épocas se tiende a cambiar la verdad, se tiende a cambiar la historia."

El legislador, único miembro del Congreso de Estados Unidos nacido en Cuba, calificó la decisión del presidente Kennedy de retirar el apoyo aéreo a la Brigada 2506 como una traición histórica: "Ellos necesitaban la ayuda, el apoyo del presidente Kennedy y él no se lo dio, y entonces eso es una traición bastante grande del gobierno americano para nosotros los cubanos, pero ahora yo creo que tenemos un presidente diferente y yo creo que las cosas van a cambiar." Sus palabras se suman a los mensajes más directos y esperanzadores del exilio cubano en las últimas semanas.

Giménez también recordó el engaño original de Fidel Castro al pueblo cubano: "Fidel Castro dijo que iba a tener elecciones en seis meses y nunca le dijo a nadie que era comunista (...) era un gran engaño y es hora ya que tenemos que arreglar ese engaño y darle a Cuba y a los cubanos la libertad, la democracia y se tiene que cumplir ahora."

Sus declaraciones se producen en un momento de intensa actividad diplomática entre Washington y La Habana. El pasado viernes, funcionarios del Departamento de Estado se reunieron en La Habana con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, en el primer aterrizaje de un avión del gobierno estadounidense en la isla desde la visita del expresidente Obama.

La administración Trump ha condicionado cualquier acuerdo a reformas estructurales: elecciones libres, liberación de presos políticos y apertura política y económica. El secretario de Energía Chris Wright declaró el viernes: No queremos una crisis humanitaria. Queremos forzar el cambio y dejar al pueblo cubano ser libre."

"El pueblo cubano merece la libertad y eso es por lo que ellos estaban luchando, simplemente para la el año que viene el Año Nuevo es en La Habana.", añadió el funcionario.