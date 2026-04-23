Carlos Giménez lanza advertencia explosiva: Líderes cubanos podrían terminar encontrándose a Maduro

Vídeos relacionados:

El congresista cubanoamericano Carlos Giménez volvió a lanzar una de las advertencias más duras contra el régimen cubano en medio de la creciente presión desde Washington: sus líderes podrían terminar tras las rejas en Estados Unidos, al igual que Nicolás Maduro.

Durante una entrevista con Fox News, Giménez afirmó que “los líderes del régimen de Cuba” podrían llegar a encontrarse con el exmandatario venezolano “en una cárcel de Nueva York, si tienen suerte”, en alusión directa a la captura de Maduro el pasado 3 de enero tras una operación autorizada por el presidente Donald Trump.

El legislador por Florida dejó claro que, aunque la atención internacional de Estados Unidos se ha centrado recientemente en conflictos en Medio Oriente, Cuba sigue siendo una prioridad constante en la agenda de la Casa Blanca.

“El presidente Trump está hablando más y más de Cuba. Hasta estamos involucrados en un conflicto en Irán, pero siempre, casi siempre menciona a Cuba”, señaló.

Giménez advirtió que el tiempo para el régimen cubano se está agotando y lanzó un mensaje directo sobre posibles negociaciones con Washington: “Hay mucho, demasiado tiempo para el régimen. Es mejor que, por favor, si hay negociaciones, lo hagan de una manera seria. Saben que sus días ya están contados. Es mejor a la buena que a la mala”.

El congresista reforzó su advertencia recordando el caso de Maduro, quien —según dijo— ignoró las opciones que le ofreció la administración estadounidense antes de su captura. “Mira lo que le pasó a Nicolás Maduro. El presidente Trump le dio opciones, él no tomó esas opciones. Ahora está sentado en una cárcel en Nueva York”, afirmó.

No es la primera vez que Giménez eleva el tono contra La Habana. En los últimos meses ha insistido en que el régimen cubano enfrenta un momento decisivo. En abril llegó a asegurar que la libertad de la isla está cerca y que espera celebrar el próximo Año Nuevo en La Habana, un mensaje que conectó con sectores del exilio que ven en la actual coyuntura una oportunidad de cambio.

También ha defendido públicamente la política de “máxima presión” impulsada por la administración Trump, respaldando el aumento de sanciones y el endurecimiento de las condiciones para cualquier negociación. En ese contexto, ha llegado incluso a responder con dureza a declaraciones de Miguel Díaz-Canel, afirmando que la revolución “necesita desaparecer” tras décadas de crisis y deterioro en la isla.

Las nuevas declaraciones del congresista se producen en un momento especialmente delicado. Reportes recientes indican que Washington habría dado un plazo de dos semanas al régimen cubano para liberar a presos políticos de alto perfil, mientras el Pentágono intensifica la planificación de posibles escenarios en caso de una intervención.

Para muchos cubanos, dentro y fuera de la isla, el mensaje de Giménez no solo suena a advertencia política, sino también a reflejo de una tensión creciente cuyo desenlace sigue siendo incierto, pero cada vez más cercano.