Cuatro cubanos relatan su experiencia atrapados en la frontera entre Lituania y Bielorrusia

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Lo que comenzó como una huida desesperada tras las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba terminó convirtiéndose en una pesadilla en el corazón de Europa para varios migrantes cubanos.

Cuatro de ellos —Sonia Hernández, Carlos Cruz, Yarisledy Rodríguez y otra mujer que pidió anonimato— pasaron dos semanas atrapados entre Lituania y Bielorrusia en la primavera de 2022, empujados de un lado a otro por guardias fronterizos, sin comida suficiente, bajo temperaturas extremas y expuestos a maltratos.

“Estaba tan agotada que empecé a golpearme a mí misma. Ellos se reían”, recordó uno de los testimoniantes en el caso, que hoy está a la espera de una decisión clave del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según informó Le Monde.

Todos tienen algo en común: salieron de Cuba tras el estallido social del 11J, marcado por protestas contra la escasez y la gestión gubernamental. En el caso de Yarisledy, entonces una joven bailarina de Ciego de Ávila, el miedo fue inmediato. Vio cómo amigos eran encarcelados, uno de ellos condenado a cuatro años. Decidió irse antes de correr la misma suerte.

Pero la ruta hacia Europa no les ofreció refugio inmediato. Según sus relatos, cruzaron varias veces desde Bielorrusia hacia Lituania entre marzo y abril de 2022, solicitando asilo sin éxito. En lugar de protección, fueron devueltos repetidamente, incluso a punta de arma, quedando varados en un bosque, sin saber a dónde ir.

El caso, conocido como COCG y otros contra Lituania, podría sentar un precedente en Europa sobre estas prácticas de “devoluciones en caliente”, que han sido denunciadas por organizaciones de derechos humanos. Solo en 2022, Lituania registró más de 11 mil expulsiones similares en esa frontera, en medio de tensiones geopolíticas con Bielorrusia y Rusia.

Finalmente, el 13 de abril de ese año, los cubanos lograron entrar en territorio lituano, donde fueron detenidos y luego recibieron asilo. Hoy, algunos intentan rehacer sus vidas lejos de la isla que dejaron atrás, pero con cicatrices difíciles de borrar.

La historia no es aislada. En noviembre de 2025, dos cubanos fueron hallados gravemente golpeados en la frontera entre Letonia y Bielorrusia. Según sus testimonios, fueron agredidos por agentes fronterizos antes de ser expulsados. Ambos terminaron hospitalizados con hipotermia, hematomas y, en uno de los casos, un traumatismo craneal.

Estos episodios revelan una realidad cada vez más visible: cubanos que, tras huir de la represión o la falta de oportunidades, quedan atrapados en rutas migratorias peligrosas, donde la promesa de seguridad se diluye entre violencia, incertidumbre y abandono.

Mientras Europa debate en tribunales el alcance de sus políticas migratorias, para muchos de estos migrantes la justicia llega tarde, después de haberlo perdido casi todo en el camino.