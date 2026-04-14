USCIS lanza dura advertencia tras detener a migrante con orden de deportación de hace 25 años

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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) publicó este lunes un mensaje institucional de advertencia contundente, tras revisar el caso de un migrante salvadoreño con una orden de deportación emitida hace más de 25 años luego de ser detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) cuando se presentó en su oficina en Charlotte, Carolina del Norte, para una entrevista de petición familiar.

La agencia aprovechó el caso para lanzar un aviso directo en redes sociales a todos los migrantes con órdenes pendientes: "Las órdenes de remoción pendientes no pasarán los intensos procedimientos de verificación y escrutinio implementados por la Administración Trump. Cuando un juez ordena la remoción, la ley será aplicada."

Captura de Facebook/U.S. Citizenship and Immigration Services.

El caso ilustra con crudeza cómo un trámite rutinario, en este caso una entrevista para una petición familiar, puede terminar en detención inmediata, sin importar cuántos años hayan transcurrido desde que se emitió la orden judicial.

Lo ocurrido en Charlotte no es un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático que USCIS ha adoptado bajo la administración Trump desde enero de 2025. La agencia, históricamente dedicada al procesamiento de beneficios migratorios legales, ha asumido un rol activo de aplicación de la ley.

Por ejemplo, en septiembre de 2025 fue autorizada a crear agentes especiales con poderes de arresto, porte de armas y ejecución de órdenes judiciales, borrando la línea tradicional entre servicios migratorios y enforcement.

Este giro tiene respaldo directo en la Orden Ejecutiva "Protegiendo al Pueblo Americano contra la Invasión", que instruyó a las agencias de seguridad interior a priorizar la ejecución de órdenes de remoción sin distinción de antigüedad ni circunstancias personales.

Las cifras respaldan la magnitud del cambio. De acuerdo con DeportationData, las deportaciones interiores aumentaron cinco veces respecto a los niveles registrados en administraciones anteriores. Según datos de organizaciones especializadas, 1.5 millones de personas no ciudadanas en Estados Unidos tienen órdenes de remoción pendientes, lo que las convierte en blanco potencial en cualquier interacción con agencias federales.

Casos similares han sido documentados en distintas ciudades. Un cubano en Tampa fue arrestado al visitar una oficina de USCIS, y otro que acudía a un trámite de ciudadanía en Hialeah fue arrestado en circunstancias igualmente rutinarias.

La advertencia de las autoridades es clara: una orden de arresto es un asunto serio, sin importar el motivo por el que un migrante se presente ante una oficina federal.