USCIS lanza dura advertencia tras detener a migrante con orden de deportación de hace 25 años

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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) publicó este lunes un mensaje institucional de advertencia contundente, tras revisar el caso de un migrante salvadoreño con una orden de deportación emitida hace más de 25 años luego de ser detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) cuando se presentó en su oficina en Charlotte, Carolina del Norte, para una entrevista de petición familiar.
La agencia aprovechó el caso para lanzar un aviso directo en redes sociales a todos los migrantes con órdenes pendientes: "Las órdenes de remoción pendientes no pasarán los intensos procedimientos de verificación y escrutinio implementados por la Administración Trump. Cuando un juez ordena la remoción, la ley será aplicada."
El caso ilustra con crudeza cómo un trámite rutinario, en este caso una entrevista para una petición familiar, puede terminar en detención inmediata, sin importar cuántos años hayan transcurrido desde que se emitió la orden judicial.
Lo ocurrido en Charlotte no es un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático que USCIS ha adoptado bajo la administración Trump desde enero de 2025. La agencia, históricamente dedicada al procesamiento de beneficios migratorios legales, ha asumido un rol activo de aplicación de la ley.
Por ejemplo, en septiembre de 2025 fue autorizada a crear agentes especiales con poderes de arresto, porte de armas y ejecución de órdenes judiciales, borrando la línea tradicional entre servicios migratorios y enforcement.
Este giro tiene respaldo directo en la Orden Ejecutiva "Protegiendo al Pueblo Americano contra la Invasión", que instruyó a las agencias de seguridad interior a priorizar la ejecución de órdenes de remoción sin distinción de antigüedad ni circunstancias personales.
Las cifras respaldan la magnitud del cambio. De acuerdo con DeportationData, las deportaciones interiores aumentaron cinco veces respecto a los niveles registrados en administraciones anteriores. Según datos de organizaciones especializadas, 1.5 millones de personas no ciudadanas en Estados Unidos tienen órdenes de remoción pendientes, lo que las convierte en blanco potencial en cualquier interacción con agencias federales.
Casos similares han sido documentados en distintas ciudades. Un cubano en Tampa fue arrestado al visitar una oficina de USCIS, y otro que acudía a un trámite de ciudadanía en Hialeah fue arrestado en circunstancias igualmente rutinarias.
La advertencia de las autoridades es clara: una orden de arresto es un asunto serio, sin importar el motivo por el que un migrante se presente ante una oficina federal.
Preguntas Frecuentes sobre Deportaciones y Endurecimiento de Políticas Migratorias en EE. UU.
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el USCIS ha adoptado un enfoque más estricto en la deportación de migrantes?
El USCIS ha endurecido sus políticas de deportación como parte de un cambio en la administración Trump, que prioriza la ejecución de órdenes de remoción sin importar la antigüedad ni las circunstancias personales. Este enfoque se enmarca en la Orden Ejecutiva "Protegiendo al Pueblo Americano contra la Invasión".
¿Qué consecuencias enfrenta un migrante con una orden de deportación pendiente en EE. UU.?
Los migrantes con órdenes de deportación pendientes pueden ser detenidos de inmediato durante cualquier interacción con agencias federales, incluso en trámites rutinarios, sin importar cuántos años hayan pasado desde la emisión de la orden. La administración actual ha aumentado significativamente las deportaciones interiores.
¿Cómo impacta el endurecimiento de las políticas migratorias a los cubanos en EE. UU.?
Los cubanos se encuentran particularmente afectados por las políticas migratorias más estrictas, enfrentando detenciones incluso durante procesos de verificación de antecedentes. La negativa del gobierno cubano a aceptar deportaciones de nacionales con antecedentes complica aún más su situación.
¿Qué papel juega el Centro de Verificación de Antecedentes del USCIS en el proceso migratorio?
El Centro de Verificación de Antecedentes del USCIS, establecido en Atlanta, se dedica a centralizar y mejorar la detección de amenazas potenciales a través de revisiones exhaustivas de solicitudes migratorias. Este centro utiliza tecnologías avanzadas para garantizar la seguridad pública y prevenir fraudes.
¿Qué medidas ha tomado la administración Trump para reforzar la seguridad fronteriza y migratoria?
La administración Trump ha aumentado significativamente el personal de ICE, duplicando el número de agentes en las calles. También ha implementado una política de "tolerancia cero" y reforzado los controles a lo largo de la frontera, lo que ha resultado en un descenso récord de cruces ilegales.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.