Polémica por arresto ilegal de un hombre en Florida por el marco de la placa de su auto: ¿Qué pasó?

La controversia en torno a la nueva ley sobre marcos de matrículas en Florida alcanzó un punto crítico tras el arresto de Demarquize Dawson, un residente del condado de Broward, cuya historia ha desatado indignación en redes sociales y ha obligado a la policía local a admitir su error.

Dawson fue detenido por agentes del Departamento de Policía de Davie porque el marco decorativo de la matrícula de su coche de alquiler cubría parcialmente la letra “S” de la frase “Sunshine State”.

Placa que motivó que fuera arrestado un conductor en Florida (Fuente: Telemundo 51)

“Él dijo: ‘Te estoy arrestando porque la “S” en tu matrícula está oculta: la “S” de Sunshine’”, relató Dawson a Telemundo 51, aún sorprendido por lo ocurrido.

El hombre aseguró que no violó la ley y anunció que presentará una queja formal contra el departamento policial.

La situación escaló al punto de que Dawson, afectado emocionalmente por la experiencia, fue trasladado a un hospital tras sufrir un ataque de pánico. Luego fue liberado bajo palabra.

La policía reconoce su error

Tras el revuelo mediático, el Departamento de Policía de Davie reconoció públicamente que el arresto fue “inválido” y ofreció disculpas.

En un comunicado, el cuerpo policial admitió que cuando comenzó a aplicarse la nueva ley, la redacción era “vaga, poco clara y susceptible de malinterpretaciones”.

“Desde la publicación de un memorando aclaratorio de la Asociación de Jefes de Policía de Florida, nuestros oficiales están capacitados en la aplicación y el uso de esta ley. Lamentablemente, parece que este arresto no fue válido y le ofrecemos nuestras disculpas al Sr. Dawson”, señaló el comunicado.

La portavoz del departamento, Julia Ross, aclaró que “no es necesario desechar el marco de la placa siempre y cuando la matrícula pueda leerse con claridad y se pueda ver la calcomanía de registro”.

Más aún, precisó que incluso si una parte del lema “Sunshine State” está parcialmente cubierta, eso no debería representar un problema legal.

Confusión extendida: No es un caso aislado

El caso de Dawson no es único. En la misma ciudad de Davie, la familia de José Cuellar, un jardinero salvadoreño, denunció que también fue detenido por la Patrulla de Carreteras por motivos similares relacionados con su placa.

A diferencia de Dawson, Cuellar continúa detenido, lo que refuerza las críticas sobre la falta de claridad y la aplicación errónea de la ley por parte de algunas agencias.

Esta situación se produce en un contexto de creciente preocupación ciudadana por el endurecimiento de sanciones ante infracciones menores.

Lo que antes era una simple falta de tránsito, ahora puede constituir un delito menor de segundo grado, con penas de hasta 60 días de cárcel y multas de 500 dólares

¿Qué dice realmente la ley?

La ley estatal, que entró en vigor el 1 de octubre, busca evitar el uso de dispositivos que oculten o alteren las matrículas, especialmente cubiertas tintadas o mecanismos rotatorios, utilizados en muchos casos para evadir peajes o encubrir delitos como el robo de autos.

Sin embargo, su redacción inicial generó tanta ambigüedad que incluso los cuerpos policiales interpretaron la normativa de forma errónea.

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) tuvo que emitir una aclaración oficial: sí se permiten marcos de placas, siempre que no oculten los elementos esenciales, es decir:

-El identificador alfanumérico (números y letras únicos).

-La calcomanía de registro en la esquina superior derecha.

“Siempre que los agentes puedan leer sus números y ver la calcomanía de su matrícula, puede tener un marco”, explicó la agente Ross.

Reacciones y medidas informativas

Ante la confusión, el recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, difundió imágenes y folletos para ilustrar visualmente qué tipos de marcos están permitidos.

“Es importante explicarle a la comunidad que si usted tiene uno de estos marcos que no bloquean ninguna información de su placa… Por ahora… no hay problema”, explicó.

También se recomendó, tanto desde la policía como desde el Departamento de Seguridad, una postura preventiva: si hay dudas sobre la legalidad del marco, lo mejor es retirarlo.

El jefe de policía de Doral, Edwin López, fue tajante: “Francamente, es así de simple. Es una recomendación que les di a mis padres”.

Entre la estética y la legalidad: Una ley polémica

La nueva ley no prohíbe de forma categórica los marcos personalizados, pero sí impone un marco legal riguroso. Están prohibidos, entre otros:

-Marcos que tapen los identificadores clave.

-Aerosoles o películas que modifiquen el color o brillo de la placa.

-Luces LED o recubrimientos reflectantes.

-Mecanismos giratorios o que alteren la visibilidad de la placa.

Aunque las autoridades insisten en que el objetivo no es castigar a los conductores comunes, sino frenar prácticas delictivas, casos como el de Dawson han encendido las alarmas sobre excesos policiales, ambigüedades legales y sanciones desproporcionadas.

Conclusión: El peso de una letra y una ley mal explicada

El arresto de Demarquize Dawson no solo evidenció un error puntual de interpretación policial, sino que puso sobre la mesa los riesgos de aplicar leyes ambiguas con consecuencias penales.

La falta de claridad inicial y la presión por hacer cumplir nuevas normas han dado lugar a situaciones que, como dijo el propio afectado, requieren revisión urgente:

“Hubo una gran controversia en el tribunal sobre lo que está bien y lo que está mal con este nuevo estatuto… Hay que hacer algo porque eso no está bien”.

La historia de una “S” parcialmente cubierta terminó revelando un problema mucho más profundo: la necesidad de que las leyes sean claras, proporcionadas y aplicadas con sentido común.