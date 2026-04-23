La organización de Miss Universe Cuba encendió las redes sociales al compartir el video de su primer casting presencial rumbo a la edición 2026, una jornada que tuvo lugar el pasado viernes 17 de abril y que ya acumula más de miles de vistas, likes y comentarios en Instagram.

El clip muestra a varias aspirantes desfilando con seguridad y elegancia mientras algunas hablan directamente a cámara sobre lo que significa para ellas representar a Cuba.

La propia organización describió la jornada como "una jornada llena de emoción donde conocimos nuevos sueños y también vimos regresar a candidatas que ya conocen este camino, hoy más preparadas, seguras y decididas que nunca."

En el video se escuchan frases que resumen el espíritu del certamen: "Me trae a Miss Universe Cuba poder representar a mi país, poder representar nuestra esencia", dice una de las aspirantes. Otra declara con determinación: "En las primeras audiciones del Miss Universe Cuba me siento más que preparada y lista."

Entre los perfiles que más reacciones generaron en redes destaca Carolina Roca, la aspirante más mencionada en los comentarios, donde sus seguidores la describen como "bella, elegante, natural e inteligente" y la señalan como favorita indiscutible. Varios comentarios la apuntan directamente a la corona: "No hay que esperar más, esa corona es para la chica más bella de toda Cuba sin duda."

Otro nombre que acapara atención es el de Mía (@miiadio), quien regresa al certamen tras haber llegado al Top 5 de Miss Universe Cuba 2025 y haber sufrido una parálisis facial durante la gala final de ese año, lo que la convirtió en símbolo de perseverancia para muchas cubanas. Sus seguidores la reciben con mensajes como "Eres inspiración y símbolo de perseverancia para muchas de nosotras."

Yramsi Bárcena (@yramsi_barcena_12) también participó en el primer casting y compartió una emotiva publicación en su cuenta de Instagram. "Representar a Cuba es llevar en el corazón mis raíces, mi historia y el amor profundo por un pueblo lleno de fuerza y dignidad", escribió. Y añadió: "Mi mayor deseo es ver una Cuba libre, llena de oportunidades, donde su gente pueda vivir con paz, con derechos y con el futuro que merece. Este sueño no es solo mío… es de todo un pueblo."

Otras aspirantes mencionadas con entusiasmo en los comentarios son Sofía Sibianu, Claudia Guevara, descrita como "mujer emprendedora y bella", y Liana Calas (@lianacalas), saludada con cariño por varios seguidores.

El nombre que más resonó en los comentarios —aunque sin aparecer en el video— fue el de Daniela Reyes (@danielareyesofficial), influencer cubana radicada en Miami que el 20 de abril publicó en Instagram un críptico Something big is about to begin sin confirmar oficialmente su participación. Sus seguidores inundaron la publicación del casting preguntando por ella: "De verdad espero que Daniela Reyes participe. Ella ya es una Reina", escribió un usuario.

El certamen busca seleccionar 24 candidatas oficiales de entre más de cien aspirantes inscritas. La ganadora de Miss Universe Cuba 2026 representará a la isla en Miss Universe 2026, programado para noviembre en Puerto Rico, y las postulaciones siguen abiertas en missuniversecuba.org. Como resumió la organización: "Esto apenas comienza… y que la próxima reina podría estar más cerca de lo que imaginamos."