El mensaje de Yemayá a todos cubanos que debes escuchar: "Recuerda bien"

Un cubano conocido en TikTok como 'El Brillo' publicó ayer un video de poco más de un minuto en el que transmite un mensaje espiritual atribuido a Yemayá, la orisha reina del mar en la santería afrocubana, dedicado a su hija.

El creador, cuyo perfil es @el.brillo.01, abre el video con las palabras de la deidad: "Dice Yemayá que podemos sentir por dentro un mar de tristeza, de desilusiones, de traiciones, de sufrimiento. Pero dice Yemayá, que no te canses de nadar a remar, a remar, a remar, que al final ella te va a echar un bote a la mar para que tú puedas llegar."

El mensaje usa el mar —elemento central de Yemayá— como metáfora del sufrimiento interno y la esperanza de salvación, un recurso que conecta directamente con la simbología de esta orisha, cuyos atributos incluyen remos, botes, conchas y el color azul.

El video continúa con un llamado al amor propio: "Que tu fuerza sea interna, tu amor propio sea más fuerte que cualquier circunstancia en la vida."

'El Brillo' también lanza una advertencia a quienes intentan dañar al destinatario del mensaje: "Todas aquellas personas que te quieren opacar, que te quieren humillar, que te quieren acabar, es porque siempre quisieron usurpar tu lugar, tomar tu posición."

El cierre del video reafirma la devoción del creador: "Recuérdate bien que no hay nadie más grande que la Virgen de Regla que es Yemayá."

En la descripción del video, 'El Brillo' escribe directamente a su hija: "Dice Yemayá y bendiciones para mi hija, te amo, que Yemayá te bendiga siempre porque te lo merece y papá lo decreta al universo."

El perfil también ofrece consultas espirituales al privado, lo que lo ubica dentro de la práctica popular de divulgación religiosa afrocubana en redes sociales, una tendencia creciente entre cubanos dentro y fuera de la isla.

Yemayá es una de las orishas más veneradas de la Regla de Ocha, religión surgida del sincretismo entre las tradiciones yoruba —traídas por esclavos africanos durante la época colonial— y el catolicismo español. En Cuba se la identifica con la Virgen de Regla, patrona de la bahía de La Habana, cuyo santuario se encuentra en el municipio de Regla.

Su festividad se celebra cada 7 de septiembre con misas, tambores batá, ofrendas y procesiones, y su número sagrado es el siete.

Este tipo de contenido refleja la vigencia de la religiosidad afrocubana en la diáspora, donde creadores mezclan devoción genuina, entretenimiento y oferta de servicios espirituales para conectar a nuevas generaciones con tradiciones centenarias.

"Sigue fino por el mundo, continuando a hacer el bien, lo que te nazca de corazón, sin esperar nada a cambio", concluye 'El Brillo' en nombre de la orisha.