Cubana compra casa a su madre en Cuba tras partir de cero y sin ayuda

Una cubana radicada en Francia, conocida en TikTok como "La Francesa 93", cumplió el sueño de comprarle una casa a su madre en Cuba el 30 de marzo, en un emotivo video que muestra el momento exacto en que la señora recibe las llaves de su nueva vivienda.

En el clip, un hombre le entrega las llaves a la madre, quien las recibe visiblemente emocionada, mientras la creadora escribió en pantalla: "Te daré todo en vida madre mía, disfruta de tu nueva casa".

En la descripción del video, la joven dejó claro que el logro no fue fácil: "Todo en vida madre mía. Tú tranquila que no vamos atrasadas, a nosotras nos tocó de cero, sin herencia y sin ayuda".

La compra fue un esfuerzo conjunto entre la cubana y su pareja, identificado como @el_joan_de_kentuky, quien aparentemente reside en Kentucky, Estados Unidos, lo que convierte la operación en un esfuerzo transnacional.

La creadora agradeció públicamente a su pareja "por apoyarme y su gran aporte para la casita de mi madre", a su amiga Cheila Martines "por no dejar a mi madre sola y ayudándola en todo este proceso", y a la gestora Yolanda, quien coordinó la compra desde Cuba.

La canción elegida para el video refuerza el mensaje de superación personal: "En mí no creyeron, me subestimaron... pero hay un dicho que dice que Dios no deja justo en vergüenza".

El caso de "La Francesa 93" se inscribe en un fenómeno creciente entre la diáspora cubana: emigrantes que destinan parte de sus ingresos a comprar viviendas en la isla para sus familiares, aprovechando la drástica caída de los precios inmobiliarios.

Desde 2018-2019, las propiedades en Cuba han perdido entre el 50% y el 60% de su valor en dólares. Viviendas en zonas como Vedado o Miramar que costaban 50,000 dólares ahora se consiguen por entre 15,000 y 20,000 dólares.

Esta caída de precios es consecuencia directa de la crisis económica que atraviesa la isla y del éxodo masivo de población, que ha generado una oferta de propiedades accesible para quienes reciben ingresos en moneda dura desde el exterior.

El déficit habitacional en Cuba supera las 929,000 unidades en 2026, y el régimen apenas cumplió el 22% de su plan de construcción en 2025, al levantar solo 2,382 de las 10,795 viviendas previstas.

Casos similares de emigrantes cubanas que compran casas para sus madres o familiares se han vuelto virales de forma recurrente en TikTok durante 2025 y 2026, convirtiéndose en un testimonio del esfuerzo de la diáspora por apoyar a quienes permanecen en la isla ante el abandono del Estado.

"A todas aquellas personas que sabían que llevaba tiempo por comprarle una casa a mi mamá", escribió la joven al cierre de su mensaje, en una frase que resume años de sacrificio y constancia desde la distancia.