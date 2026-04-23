Cubana compra casa a su madre en Cuba tras partir de cero y sin ayuda

Una cubana radicada en Francia, conocida en TikTok como "La Francesa 93", cumplió el sueño de comprarle una casa a su madre en Cuba el 30 de marzo, en un emotivo video que muestra el momento exacto en que la señora recibe las llaves de su nueva vivienda.
En el clip, un hombre le entrega las llaves a la madre, quien las recibe visiblemente emocionada, mientras la creadora escribió en pantalla: "Te daré todo en vida madre mía, disfruta de tu nueva casa".
En la descripción del video, la joven dejó claro que el logro no fue fácil: "Todo en vida madre mía. Tú tranquila que no vamos atrasadas, a nosotras nos tocó de cero, sin herencia y sin ayuda".
La compra fue un esfuerzo conjunto entre la cubana y su pareja, identificado como @el_joan_de_kentuky, quien aparentemente reside en Kentucky, Estados Unidos, lo que convierte la operación en un esfuerzo transnacional.
La creadora agradeció públicamente a su pareja "por apoyarme y su gran aporte para la casita de mi madre", a su amiga Cheila Martines "por no dejar a mi madre sola y ayudándola en todo este proceso", y a la gestora Yolanda, quien coordinó la compra desde Cuba.
La canción elegida para el video refuerza el mensaje de superación personal: "En mí no creyeron, me subestimaron... pero hay un dicho que dice que Dios no deja justo en vergüenza".
El caso de "La Francesa 93" se inscribe en un fenómeno creciente entre la diáspora cubana: emigrantes que destinan parte de sus ingresos a comprar viviendas en la isla para sus familiares, aprovechando la drástica caída de los precios inmobiliarios.
Desde 2018-2019, las propiedades en Cuba han perdido entre el 50% y el 60% de su valor en dólares. Viviendas en zonas como Vedado o Miramar que costaban 50,000 dólares ahora se consiguen por entre 15,000 y 20,000 dólares.
Esta caída de precios es consecuencia directa de la crisis económica que atraviesa la isla y del éxodo masivo de población, que ha generado una oferta de propiedades accesible para quienes reciben ingresos en moneda dura desde el exterior.
El déficit habitacional en Cuba supera las 929,000 unidades en 2026, y el régimen apenas cumplió el 22% de su plan de construcción en 2025, al levantar solo 2,382 de las 10,795 viviendas previstas.
Casos similares de emigrantes cubanas que compran casas para sus madres o familiares se han vuelto virales de forma recurrente en TikTok durante 2025 y 2026, convirtiéndose en un testimonio del esfuerzo de la diáspora por apoyar a quienes permanecen en la isla ante el abandono del Estado.
"A todas aquellas personas que sabían que llevaba tiempo por comprarle una casa a mi mamá", escribió la joven al cierre de su mensaje, en una frase que resume años de sacrificio y constancia desde la distancia.
Preguntas frecuentes sobre la compra de casas por la diáspora cubana en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo ha logrado "La Francesa 93" comprar una casa para su madre en Cuba?
"La Francesa 93", una cubana radicada en Francia, logró comprar una casa para su madre en Cuba gracias al esfuerzo conjunto con su pareja, quien reside en Estados Unidos. A través de la colaboración transnacional y el apoyo de amigos y gestores, pudieron concretar la compra en un contexto de caída de precios inmobiliarios en la isla.
¿Por qué los precios de las viviendas en Cuba han caído significativamente?
Los precios de las viviendas en Cuba han caído entre un 50% y 60% debido a la crisis económica que atraviesa el país y el éxodo masivo de población. Este contexto ha generado una oferta de propiedades más accesible para quienes reciben ingresos en moneda dura desde el exterior.
¿Qué dificultades enfrentan los cubanos en el exterior al comprar propiedades en Cuba?
Los cubanos en el exterior deben tramitar la residencia permanente y enfrentan incertidumbre legal debido a reformas migratorias recientes. Además, el proceso puede tardar hasta 90 días y la nueva legislación podría afectar los derechos de propiedad de los emigrantes.
¿Qué representa para la diáspora cubana la compra de una casa en la isla?
Para la diáspora cubana, comprar una casa en la isla es un símbolo de sacrificio, amor familiar y apoyo a sus seres queridos que aún residen en Cuba. Estas adquisiciones son vistas como un esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de sus familiares ante el abandono del Estado.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.