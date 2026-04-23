Entre lágrimas, comparte el momento en que envía a su padre un refrigerador en Cuba: "Ya yo gané"

Una cubana radicada en el exterior compartió en TikTok un emotivo video en el que, entre lágrimas, narra el momento en que envía un refrigerador a su padre en Cuba como regalo de cumpleaños, vinculando el gesto directamente a sus ingresos como creadora de contenido en TikTok Shop.

El video, publicado por la usuaria @mihogaractivo, muestra primero la reacción del padre al recibir el electrodoméstico en la isla, y luego la hija expresa con profunda emoción lo que significa para ella poder ayudar a su familia.

El padre aparece visiblemente feliz mostrando el refrigerador y describiéndolo como "una cosa bella" y "un regalo bello que además es muy útil para el hogar".

El hombre dedica palabras de amor a su hija desde Cuba: "Felicidades para mi hija. Muchos besos. Que la vida le dé muchos años. Y a mí también para seguir viéndonos, para seguir comunicándonos y amándonos como siempre. Te queremos mi vida. Cuídate mucho."

La cubana, visiblemente emocionada, reflexiona sobre el valor de poder proveer a sus padres con lo básico en medio de la crisis que vive la isla: "De lo único que yo presumiera aquí en las redes sociales sería de eso, de poder ayudar a mis padres."

En su mensaje, la joven enumera lo que considera una victoria personal: "Poder que ellos, saber que tengan una planta eléctrica para que tengan corriente, que tengan un buen refrigerador como ellos se merecen, dinero para que puedan comer y comida dentro de ese refrigerador, ya eso es, ya yo gané. Gané todo."

El video también incluye un mensaje de aliento para otras mujeres que generan ingresos a través de la misma plataforma: "Que no se rindan. Que no se comparen. Y que no se detengan. Porque aquí la constancia es lo que vale."

El gesto cobra especial dimensión ante la realidad que viven los cubanos en la isla: reparar un refrigerador cuesta más de 40,000 pesos cubanos, mientras el salario medio estatal apenas supera los 6,600 pesos, lo que equivale a más de seis meses de ingresos para la mayoría de las familias.

A esa barrera económica se suma la crisis energética crónica: durante la Navidad de 2025, el déficit eléctrico superó los 2,000 megavatios, provocando apagones de más de veinte horas diarias en numerosas provincias, lo que destruye los compresores de equipos que en muchos casos tienen más de veinte años de uso.

La falta de refrigeración adecuada ha obligado a familias cubanas a consumir los alimentos de inmediato en lugar de almacenarlos, agravando la inseguridad alimentaria en un contexto de escasez generalizada.

El caso de @mihogaractivo se inscribe en una tendencia viral sostenida entre la diáspora cubana: en diciembre de 2025, al menos dos cubanas enviaron refrigeradores a sus padres y madres usando sus primeros cobros de TikTok Shop; en febrero de 2026, otro padre cubano en zona rural se hizo viral llorando al recibir una nevera de su hija y preguntando repetidamente: "¿Eso de verdad es mío?"

Estos videos condensan en un solo gesto la separación familiar, el sacrificio del emigrante y la escasez que impone la dictadura cubana a su propio pueblo, y siguen multiplicándose como testimonio de un vínculo que la distancia no ha logrado romper.