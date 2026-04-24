Choque mortal entre un auto y un autobús en Miami-Dade

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Una joven hispana de 22 años murió el jueves en la madrugada tras chocar su automóvil contra un autobús de transporte público en Miami Gardens, en el condado de Miami-Dade.

De acuerdo con Telemundo, la colisión ocurrió alrededor de las 5:00 a.m. en la intersección de la calle NW 199 y la avenida NW 7, una de las más transitadas de la ciudad.

La Policía de Miami Gardens informó que respondió al choque entre un Hyundai Sonata gris y un autobús del Departamento de Tránsito de Miami-Dade.

La investigación preliminar indica que el Hyundai circulaba en dirección este por la calle NW 199 y se saltó un semáforo en rojo, chocando contra el autobús de transporte público, que giraba a la izquierda hacia la avenida NW 7 con señal verde.

Un video de vigilancia captó el momento exacto del impacto: el autobús giraba a la izquierda en el semáforo cuando el automóvil lo embistió fuertemente por la parte delantera.

La conductora del Hyundai fue declarada muerta en el lugar por los paramédicos. Las autoridades no han revelado su identidad.

Imágenes desde el lugar mostraban al vehículo sedán gris con severos daños en la parte delantera y una lona amarilla cubriendo el cuerpo de la persona que iba en el carro.

El porta-bicicletas del autobús articulado quedó incrustado en la parte frontal completamente destruida del Hyundai, con escombros esparcidos por toda la intersección.

El conductor del autobús recibió los primeros auxilios de los bomberos tras manifestar lesiones y fue llevado a un hospital del área. Al menos un pasajero del autobús también fue hospitalizado tras el siniestro, según reportes de las autoridades.

La investigación quedó a cargo de detectives de homicidios viales de la Policía de Miami Gardens, quienes cuentan con las grabaciones de las cámaras de vigilancia del autobús y de la intersección para reconstruir la secuencia del accidente.

El cierre parcial de la calle NW 199 provocó desvíos del tráfico en dirección este hacia el sur y reducción a un solo carril en dirección oeste. Las autoridades recomendaron usar Miami Gardens Drive o la calle NW 183 como vías alternativas.

Este accidente se suma a una serie de tragedias viales recientes en Miami Gardens. En febrero de 2025, un conductor ebrio que circulaba a 99 millas por hora mató a cinco personas en la ciudad, entre ellas cuatro niños. En diciembre de ese mismo año, un niño de 12 años murió atropellado cerca de la avenida NW 37 y la calle 194.