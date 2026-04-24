El Tesoro de EE.UU. apuesta por ampliar acuerdos financieros para fortalecer el dólar

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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, respaldó públicamente el pasado martes la expansión de las líneas de intercambio de divisas en dólares hacia aliados del Golfo Pérsico y Asia, enmarcándola como una estrategia central para preservar la primacía del dólar en la economía global.

Bessent realizó la declaración ese mismo día en que testificó ante un subcomité de Apropiaciones del Senado, donde confirmó que aliados del Golfo y Asia han solicitado formalmente estas líneas de intercambio para estabilizar sus mercados financieros en dólares.

"Las conversaciones con países, incluidos nuestros aliados del Golfo y Asia, sobre las líneas de intercambio en dólares son parte de conversaciones continuas y rutinarias que el Tesoro ha mantenido con nuestros socios durante varios años. Son un testimonio de la primacía del dólar y la fortaleza del escudo económico de Estados Unidos", declaró Bessent ante el subcomité.

El gobernador del banco central de Emiratos Árabes Unidos planteó la idea durante reuniones recientes con funcionarios del Tesoro, según confirmaron fuentes cercanas a las negociaciones. Emiratos Árabes Unidos sería uno de los principales beneficiarios de este tipo de acuerdo bilateral.

El contexto geopolítico añade urgencia a estas negociaciones: el Estrecho de Ormuz permanece cerrado desde el 28 de febrero, lo que ha generado una presión significativa sobre los mercados financieros de la región y ha elevado la demanda de liquidez en dólares entre los países del Golfo.

La iniciativa también responde al avance de los sistemas de pago alternativos impulsados por los BRICS, que buscan reducir la dependencia global del dólar estadounidense en las transacciones internacionales.

El dólar mantiene actualmente entre el 58% y el 59% de las reservas internacionales globales, una posición dominante que Washington busca consolidar mediante estos acuerdos de intercambio con economías estratégicas.