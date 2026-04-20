Se desploma la aprobación de Trump en EE.UU, según encuesta: Estas serían las causas

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Solo el 37% de los adultos estadounidenses aprueba la gestión del presidente Donald Trump, el nivel más bajo registrado desde el inicio de su segundo mandato, según una encuesta del NBC News Decision Desk realizada por SurveyMonkey entre el 30 de marzo y el 13 de abril de 2026.

El sondeo, publicado este domingo con una muestra de 32,433 adultos y un margen de error de más o menos 1.8 puntos porcentuales, revela que el 63% desaprueba la gestión de Trump, incluido un 50% que lo hace de forma rotunda.

La economía y la guerra con Irán, los grandes detonantes

Dos factores concentran el descontento ciudadano: la situación económica y el conflicto bélico con Irán.

El 45% de los encuestados identificó la inflación y el costo de la vida como el principal problema económico, una cifra notablemente superior a cualquier otra opción.

Solo el 32% aprueba la gestión de Trump frente a la inflación, mientras que el 68% la desaprueba, incluyendo un 52% que lo hace de forma rotunda.

El 40% de los estadounidenses afirma que su situación financiera personal es hoy peor que hace un año, y apenas el 19% dice que es mejor; ambas cifras son las más extremas registradas en las encuestas de NBC News durante el segundo mandato.

La inflación interanual alcanzó el 3.3% en marzo de 2026, su nivel más alto en dos años, impulsada por un alza del 21.2% mensual en el precio de la gasolina, que superó los cuatro dólares por galón en todo el país.

Rechazo mayoritario a la guerra con Irán

Dos tercios de los estadounidenses desaprueban la gestión de Trump en la guerra con Irán, mientras que solo un tercio la aprueba.

La Operación Furia Épica, lanzada el 28 de febrero de 2026 junto a Israel, destruyó instalaciones nucleares iraníes y causó la muerte del líder supremo Alí Jamenei, pero también provocó el cierre del Estrecho de Ormuz, disparando el precio del petróleo Brent de 67 a más de 126 dólares por barril.

Trump anunció un alto el fuego temporal el 7 de abril, pero la aprobación de su gestión del conflicto no mejoró de forma significativa: aproximadamente un tercio de los encuestados seguía aprobando su manejo de la guerra en los días posteriores.

Una amplia mayoría del 61% de los adultos afirmó que Estados Unidos no debería emprender ninguna acción militar adicional en Irán, posición que sube al 74% entre los menores de 30 años.

Erosión dentro del propio Partido Republicano

Aunque Trump mantiene el apoyo mayoritario de su base, las cifras muestran una erosión significativa dentro del Partido Republicano.

El 83% de los republicanos aprueba a Trump, cuatro puntos menos que en la encuesta de finales de enero y principios de febrero de este año, y la aprobación "fuerte" cayó seis puntos, del 58% al 52%.

Notablemente, el 26% de los republicanos desaprueba la gestión de Trump en la guerra con Irán, porcentaje superior al 17% que desaprueba su gestión general, lo que indica que el conflicto genera más rechazo incluso dentro del partido.

Incluso entre los autodenominados seguidores del movimiento MAGA, el 13% desaprueba su manejo del conflicto bélico.

Pesimismo ciudadano en máximos y leve recuperación en inmigración

Solo un tercio de los estadounidenses cree que el país va por el buen camino, mientras que dos tercios opinan que va por el camino equivocado, la perspectiva más pesimista registrada en las encuestas del NBC News Decision Desk desde que Trump retomó la presidencia en enero de 2025.

En el terreno migratorio, la encuesta muestra una ligera mejora: el 44% aprueba su gestión en inmigración y seguridad fronteriza, cuatro puntos más que a principios de año, aunque el 56% sigue desaprobándola.

Pese a que Trump despidió a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem el 5 de marzo de 2026 y la reemplazó con el senador Markwayne Mullin, más de 60,000 personas permanecen en detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, casi el doble que antes de su regreso al poder.

El telón de fondo: Las elecciones de medio término

Los resultados ponen de relieve los desafíos que enfrentan los republicanos al defender sus mayorías en el Congreso en las elecciones de mitad de mandato previstas para el 3 de noviembre de 2026.

La frustración de los estadounidenses con la economía y la guerra con Irán contrasta directamente con las promesas de campaña de Trump en 2024, cuando se comprometió a combatir la inflación y mantener a Estados Unidos al margen de conflictos externos.

El porcentaje de republicanos que aprueba la gestión de Trump en materia de inflación, situado en el 73%, es ya 10 puntos inferior al registrado en el verano de 2025.