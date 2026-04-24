Cubanos pagaron cerca de un millón de pesos por casas-contenedores con problemas

Cerca de un millón de pesos por viviendas-contenedor con múltiples defectos en Cuba

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Damnificados por el huracán Melissa en la provincia de Guantánamo denunciaron las malas condiciones constructivas de los contenedores-vivienda que el régimen cubano les vendió como solución habitacional, con precios que rondan el millón de pesos cubanos por unidades que presentan filtraciones, tuberías defectuosas y enchufes mal instalados, reportó CubaNet.

Los testimonios fueron recogidos en la zona de Carretera 3 Sur, cabaña Mariana Grajales, donde residen alrededor de 20 familias afectadas por el ciclón que tocó tierra en el oriente de Cuba el 29 de octubre de 2025.

Según los afectados, las viviendas fueron entregadas en condiciones que no se entregó con la calidad habitable que debería tener, a pesar del elevado costo que debieron asumir.

El precio de estas unidades cuadruplica el valor base de una vivienda convencional, lo que representa una carga económica desproporcionada para las familias damnificadas, muchas de las cuales perdieron todos sus bienes tras el paso del huracán.

La situación resulta aún más grave si se considera que el salario medio en Cuba ronda los 6,930 pesos mensuales, lo que significa que una familia promedio necesitaría más de diez años de ingresos íntegros para costear una de estas viviendas, sin gastar un solo peso en alimentación ni otros gastos básicos.

El programa de contenedores en Guantánamo contempla 70 unidades destinadas a familias afectadas por el ciclón, presentado por las autoridades como una respuesta ágil y moderna a la crisis habitacional generada por el desastre natural.

Sin embargo, los datos sobre el avance real de la recuperación contrastan con el discurso oficial.

Solo el 17% de las viviendas dañadas en Santiago de Cuba habían sido reparadas cinco meses después del paso del huracán Melissa, evidenciando el lento ritmo de la reconstrucción en toda la región oriental.

Las autoridades cubanas han destacado la inversión estatal declarada de 24.5 millones de pesos en el programa de viviendas para damnificados en Guantánamo, aunque los testimonios de los propios beneficiarios ponen en entredicho la calidad de lo construido con esos recursos.