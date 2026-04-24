Cubanos pagaron cerca de un millón de pesos por casas-contenedores con problemas

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Damnificados por el huracán Melissa en la provincia de Guantánamo denunciaron las malas condiciones constructivas de los contenedores-vivienda que el régimen cubano les vendió como solución habitacional, con precios que rondan el millón de pesos cubanos por unidades que presentan filtraciones, tuberías defectuosas y enchufes mal instalados, reportó CubaNet.
Los testimonios fueron recogidos en la zona de Carretera 3 Sur, cabaña Mariana Grajales, donde residen alrededor de 20 familias afectadas por el ciclón que tocó tierra en el oriente de Cuba el 29 de octubre de 2025.
Según los afectados, las viviendas fueron entregadas en condiciones que no se entregó con la calidad habitable que debería tener, a pesar del elevado costo que debieron asumir.
El precio de estas unidades cuadruplica el valor base de una vivienda convencional, lo que representa una carga económica desproporcionada para las familias damnificadas, muchas de las cuales perdieron todos sus bienes tras el paso del huracán.
La situación resulta aún más grave si se considera que el salario medio en Cuba ronda los 6,930 pesos mensuales, lo que significa que una familia promedio necesitaría más de diez años de ingresos íntegros para costear una de estas viviendas, sin gastar un solo peso en alimentación ni otros gastos básicos.
El programa de contenedores en Guantánamo contempla 70 unidades destinadas a familias afectadas por el ciclón, presentado por las autoridades como una respuesta ágil y moderna a la crisis habitacional generada por el desastre natural.
Sin embargo, los datos sobre el avance real de la recuperación contrastan con el discurso oficial.
Solo el 17% de las viviendas dañadas en Santiago de Cuba habían sido reparadas cinco meses después del paso del huracán Melissa, evidenciando el lento ritmo de la reconstrucción en toda la región oriental.
Las autoridades cubanas han destacado la inversión estatal declarada de 24.5 millones de pesos en el programa de viviendas para damnificados en Guantánamo, aunque los testimonios de los propios beneficiarios ponen en entredicho la calidad de lo construido con esos recursos.
Preguntas Frecuentes sobre las Casas-Contenedor en Guantánamo
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué las casas-contenedor en Guantánamo tienen un costo tan elevado?
Las casas-contenedor en Guantánamo tienen un costo elevado porque el precio ronda el millón de pesos cubanos, lo que cuadruplica el valor base de una vivienda convencional. Este precio representa una carga económica desproporcionada para las familias damnificadas, muchas de las cuales perdieron todos sus bienes tras el paso del huracán Melissa. Además, el régimen no las otorga como donación, sino que los beneficiarios deben asumir este costo, mientras que otros gastos de urbanización los cubre el Estado.
¿Cuáles son los problemas principales que presentan las casas-contenedor entregadas en Guantánamo?
Las casas-contenedor presentan filtraciones, tuberías defectuosas y enchufes mal instalados. Estos problemas constructivos han sido denunciados por los damnificados del huracán Melissa, quienes consideran que las viviendas no fueron entregadas en condiciones habitables adecuadas, a pesar del alto costo que debieron pagar por ellas.
¿Cómo se financian las casas-contenedor en Guantánamo?
Las casas-contenedor se financian con un presupuesto aprobado por el Estado, pero el costo debe ser asumido por los beneficiarios. El mecanismo de pago aún no está claramente definido, ya que se establece posteriormente con el sistema bancario, en un proceso de negociación y entendimiento mutuo. Esto ha generado incertidumbre entre los afectados, quienes enfrentan dificultades económicas significativas.
¿Cuál es la respuesta del gobierno cubano ante las críticas a las casas-contenedor?
El gobierno cubano ha admitido el fracaso del programa de construcción de casas-contenedor, reconociendo la lentitud en los trabajos de adaptación de estas estructuras como viviendas. Aunque las autoridades presentaron inicialmente el proyecto como una solución rápida y económica al déficit habitacional, las críticas por parte de la población indican que las viviendas son inadecuadas para el clima cubano y presentan problemas estructurales significativos.
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