Cubanos lamentan destrucción de Playa El Rosario en Güines

Un video publicado en Facebook por el cubano Wil Alarcón muestra el estado de ruina total en que se encuentra Playa El Rosario, un antiguo balneario popular ubicado en la costa sur del municipio de Güines, en la provincia de Mayabeque.

En las imágenes, Alarcón recorre los vestigios del lugar donde creció y narra con dolor lo que encuentra: Ya para allá no queda nada, todo está destruido. El ciclón se llevó todo.

El autor identifica uno a uno los lugares que habitó: el cuartel, la esquina donde estaba la bodega, el bar de Henry, la carretera de acceso y las casas de la "playita del 5°". "Ya lo que queda es esto de los recuerdos de la niñez que tuvimos", lamenta.

Las imágenes que acompañan el testimonio muestran una costa devastada: neumáticos tirados en la arena, troncos secos, escombros, un muelle deteriorado y restos de embarcaciones semihundidas en la orilla.

Solo una persona permanece en el lugar. "Este es el único amigo que queda aquí de aquellos tiempos que cuida esto. Así que Dios lo bendiga por permanecer y por cuidar esto", dice Alarcón en el video.

La destrucción de Playa El Rosario no fue obra exclusiva de los ciclones. El poblado fue desmantelado en 2005 cuando las autoridades de Güines aprovecharon el paso del huracán Wilma para demoler con bulldózers alrededor de 100 viviendas, muchas de las cuales habían sobrevivido al ciclón, según documentó el medio independiente Periodismo de Barrio.

Detrás de la demolición había una política deliberada. Desde 1999, las autoridades municipales aplicaban un "cerco económico" sobre el poblado, eliminando presupuestos para el veraneo con el objetivo explícito de rendir a sus habitantes. En 2004, un año antes de la demolición, los vecinos fueron evacuados siete veces, no solo por huracanes sino por simples vientos del sur.

Tras el desmantelamiento, las autoridades cortaron el suministro eléctrico a todo el poblado —excepto al cuartel de las Tropas Guardafronteras— y eliminaron el transporte público. El poblado contaba con unas 233 personas en edad laboral, de las cuales solo 22 eran empleados estatales; el resto subsistía de la pesca artesanal informal.

La reubicación prometida nunca se concretó de forma efectiva. En 2017, muchas de las familias desplazadas seguían viviendo en albergues temporales, según el reportaje "Memorias de un fiasco", publicado por Periodismo de Barrio y escrito por Julio Batista Rodríguez.

El caso de Playa El Rosario se inscribe en un patrón más amplio de deterioro de espacios costeros y recreativos en Cuba. Lugares como Boca Ciega han sido documentados recientemente en redes sociales en estado de ruina total, mientras la provincia de Mayabeque registra una de las tasas de erosión costera más altas del país, con un retroceso medio de uno a dos metros anuales en 70 kilómetros de costa, según datos del Instituto de Oceanología de Cuba de 2022.

Periodismo de Barrio tituló su crónica sobre este lugar "Memorias de un fiasco", una descripción que, más de dos décadas después del inicio del desmantelamiento, sigue siendo exacta.