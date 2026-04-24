Trump descarta invitación a Putin al G20 en Miami aunque ve "útil" que asista

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El presidente estadounidense Donald Trump negó este jueves que su gobierno haya enviado una invitación formal al mandatario ruso Vladímir Putin para asistir a la cumbre del G20 que se celebrará en Miami en diciembre, aunque admitió que su presencia "sería muy útil", reportó EFE.

La declaración surgió en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en respuesta a reportes que afirmaban que Washington había cursado una invitación oficial a Moscú.

"No, no lo es. Pero si (Putin) viniera sería muy útil", respondió Trump al ser preguntado directamente sobre esos reportes.

El propio Trump consideró improbable que el líder ruso finalmente acuda al encuentro. "Para ser honesto dudo que venga", afirmó.

También matizó su postura sobre la invitación: "No sé nada de la invitación. Pero si fuera invitado… Soy de la opinión de que hay que hablar con todo el mundo".

La cumbre del G20 está programada para los días 14 y 15 de diciembre en el Trump National Doral, el resort de golf propiedad del propio Trump en Miami, en lo que supone la primera vez en casi 20 años que Estados Unidos acoge el evento.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Putin no ha asistido en persona a ninguna cumbre del G20, siendo representado en Bali, India y Johannesburgo por el canciller Serguéi Lavrov u otros funcionarios.

A ello se suma que desde el 17 de marzo de 2023 pesa sobre Putin una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por el crimen de guerra de deportación ilegal de niños ucranianos hacia Rusia, según El País, lo que complica cualquier viaje internacional a países miembros del Estatuto de Roma.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que la decisión sobre el formato de participación rusa se tomará más cerca de la fecha, mientras que el viceministro ruso de Exteriores, Alexander Pankin, indicó que Rusia recibió una invitación al más alto nivel, aunque su aceptación depende de circunstancias futuras.

En el mismo acto, Trump aprovechó para criticar la expulsión de Rusia del G8 en 2014, tras la anexión de Crimea, calificándola de decisión "muy estúpida" y responsabilizando a Obama y a Trudeau.

"Cuando voy a estas reuniones del G7, el 90% del tiempo están hablando de Rusia y pienso '¿Por qué los echaron?'. En mi opinión habría sido mejor no echarlos", aseguró, y añadió que Putin "se sintió muy ofendido y tiene razón en sentirse así".

Trump reiteró que Washington sigue trabajando para lograr un acuerdo de paz entre Moscú y Kiev en un conflicto que ya supera los cuatro años.