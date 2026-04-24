Cubanoamericano Fernando Mendoza lanza fondo familiar contra la esclerosis múltiple y dona 500 mil dólares

El quarterback cubanoamericano Fernando Mendoza, ganador del Heisman Trophy 2025, anunció el lanzamiento del Fondo de la Familia Mendoza en alianza con la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple de Estados Unidos, y comprometió una donación personal de 500,000 dólares para financiar investigación sobre la enfermedad en el Sistema de Salud de la Universidad de Miami y la Escuela de Medicina Miller.

El anuncio se realizó desde Nueva York, previo al Draft de la NFL 2026, donde los Raiders de Las Vegas lo seleccionaron como la primera elección global del certamen, celebrado en Pittsburgh.

El fondo nace con un propósito profundamente personal: la madre de Fernando, Elsa Mendoza, vive con esclerosis múltiple, y la familia lleva años movilizando recursos para combatir la enfermedad.

La iniciativa busca además unir esfuerzos de recaudación a nivel nacional, involucrando a socios, seguidores y comunidades para financiar investigaciones de vanguardia, así como programas y servicios destinados a apoyar a las familias afectadas por la enfermedad.

Mendoza es el primer cubanoamericano en ganar el Heisman Trophy, un logro histórico que alcanzó liderando a su equipo y derrotando a la Universidad de Miami 27-21.

"Mi mamá es mi luz, es mi porqué", declaró Mendoza al presentar el fondo, subrayando el vínculo familiar que impulsa esta iniciativa.

También expresó: “Es un honor lanzar el Fondo de la Familia Mendoza en alianza con la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple. Esto es algo personal para nuestra familia y estamos comprometidos a generar un impacto en la lucha contra esta enfermedad.”

El fondo da continuidad a años de trabajo de la familia Mendoza en la concienciación y recaudación de fondos para la esclerosis múltiple, esfuerzos que han logrado movilizar a comunidades dentro y fuera de Estados Unidos.

Quienes deseen contribuir o conocer más sobre el proyecto pueden hacerlo en pueden hacerlo en nationalmssociety.org/mendoza.