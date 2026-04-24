Cubanoamericano Fernando Mendoza lanza fondo familiar contra la esclerosis múltiple y dona 500 mil dólares

El quarterback cubanoamericano Fernando Mendoza, ganador del Heisman Trophy 2025, anunció el lanzamiento del Fondo de la Familia Mendoza en alianza con la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple de Estados Unidos, y comprometió una donación personal de 500,000 dólares para financiar investigación sobre la enfermedad en el Sistema de Salud de la Universidad de Miami y la Escuela de Medicina Miller.
El anuncio se realizó desde Nueva York, previo al Draft de la NFL 2026, donde los Raiders de Las Vegas lo seleccionaron como la primera elección global del certamen, celebrado en Pittsburgh.
El fondo nace con un propósito profundamente personal: la madre de Fernando, Elsa Mendoza, vive con esclerosis múltiple, y la familia lleva años movilizando recursos para combatir la enfermedad.
La iniciativa busca además unir esfuerzos de recaudación a nivel nacional, involucrando a socios, seguidores y comunidades para financiar investigaciones de vanguardia, así como programas y servicios destinados a apoyar a las familias afectadas por la enfermedad.
Mendoza es el primer cubanoamericano en ganar el Heisman Trophy, un logro histórico que alcanzó liderando a su equipo y derrotando a la Universidad de Miami 27-21.
"Mi mamá es mi luz, es mi porqué", declaró Mendoza al presentar el fondo, subrayando el vínculo familiar que impulsa esta iniciativa.
También expresó: “Es un honor lanzar el Fondo de la Familia Mendoza en alianza con la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple. Esto es algo personal para nuestra familia y estamos comprometidos a generar un impacto en la lucha contra esta enfermedad.”
El fondo da continuidad a años de trabajo de la familia Mendoza en la concienciación y recaudación de fondos para la esclerosis múltiple, esfuerzos que han logrado movilizar a comunidades dentro y fuera de Estados Unidos.
Quienes deseen contribuir o conocer más sobre el proyecto pueden hacerlo en pueden hacerlo en nationalmssociety.org/mendoza.
Preguntas frecuentes sobre el Fondo de la Familia Mendoza y la carrera de Fernando Mendoza
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es el Fondo de la Familia Mendoza y cuál es su objetivo principal?
El Fondo de la Familia Mendoza es una iniciativa creada por Fernando Mendoza en colaboración con la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple de Estados Unidos. Su objetivo principal es financiar la investigación sobre la esclerosis múltiple y apoyar a las familias afectadas por esta enfermedad, movilizando recursos a nivel nacional.
¿Por qué Fernando Mendoza creó el Fondo de la Familia Mendoza?
Fernando Mendoza, motivado por una razón personal, creó el fondo porque su madre, Elsa Mendoza, vive con esclerosis múltiple. La familia Mendoza ha estado activa durante años en la concienciación y recaudación de fondos para combatir esta enfermedad.
¿Cómo se puede contribuir al Fondo de la Familia Mendoza?
Aquellos interesados en contribuir o conocer más sobre el proyecto pueden hacerlo a través de la página nationalmssociety.org/mendoza, donde se encuentran más detalles sobre cómo apoyar la iniciativa.
¿Cuáles son los logros deportivos más destacados de Fernando Mendoza?
Fernando Mendoza ha tenido una carrera deportiva destacada, siendo el primer cubanoamericano en ganar el Trofeo Heisman en 2025. Lideró a la Universidad de Indiana a una temporada perfecta y fue seleccionado como el primer pick global del Draft 2026 de la NFL por los Las Vegas Raiders.
¿Cuál es la conexión de Fernando Mendoza con la comunidad cubanoamericana?
Fernando Mendoza es nieto de inmigrantes cubanos y ha mantenido un fuerte vínculo con sus raíces. Se ha convertido en un símbolo del orgullo latino, representando a la comunidad cubanoamericana en el deporte estadounidense y destacando la disciplina y el esfuerzo inculcados por su familia.
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