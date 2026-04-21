Congresista de NY de origen cubano: "Rubio es la persona adecuada en el momento adecuado para liberar a Cuba"

Vídeos relacionados:

La representante republicana Nicole Malliotakis, del distrito 11 de Nueva York e hija de madre cubana, afirmó este martes en el programa "Varney & Co." de Fox Business que Marco Rubio es la persona adecuada en el momento adecuado para ayudar a liberar a Cuba.

Malliotakis calificó además las conversaciones en curso entre Washington y La Habana de "críticas", en referencia a las negociaciones que el Departamento de Estado mantiene con el régimen cubano en busca de reformas estructurales.

La congresista, cuya familia materna perdió su hogar y negocio en Cuba por las expropiaciones del régimen castrista, replicó sus declaraciones en la red social X etiquetando directamente al secretario de Estado: "@SecRubio es la persona adecuada en el momento adecuado para ayudar a liberar a Cuba".

Las palabras de Malliotakis llegan en un momento de intensa actividad diplomática. El 10 de abril, una delegación de altos funcionarios del Departamento de Estado aterrizó en La Habana —el primer avión oficial estadounidense en hacerlo desde la visita de Obama en 2016— para exigir reformas concretas al régimen.

Acorde a reportes de prensa, las demandas de EE. UU. incluyeron la liberación de presos políticos, apertura de internet con oferta de Starlink, reformas económicas y políticas, compensación por propiedades confiscadas en 1959 y el retiro de grupos de inteligencia extranjera.

El régimen confirmó este martes la reunión a través del diario oficial Granma, calificándola de "igual a igual" y priorizando el fin del llamado "cerco energético", sin admitir las condiciones estadounidenses.

Por su parte, a mediados de abril, Díaz-Canel admitió no haber hablado personalmente con Rubio y describió las charlas como en fase "muy preliminar".

Marco Rubio ha sido el arquitecto de esta política de presión máxima. El 1 de abril declaró en Fox News que "no puedes arreglar su economía si no cambias su sistema de gobierno", y desmintió en marzo reportes del New York Times que sugerían negociaciones orientadas solo a remover a Díaz-Canel sin alterar las estructuras de poder, calificándolos de "noticia falsa".

El contexto geopolítico que rodea estas negociaciones es inédito. La captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 privó a Cuba del 80-90% de sus importaciones de crudo venezolano, y México suspendió sus envíos de petróleo el 9 de enero, agravando la ya crítica crisis energética de la isla.

Paralelamente, este martes equipos de Rubio y de la líder opositora venezolana María Corina Machado iniciaron negociaciones en Chicago para una transición en Venezuela en tres fases: estabilización, recuperación económica y elecciones libres antes de finales de 2026, un modelo que se observa con atención como posible plantilla para Cuba.

Malliotakis no es nueva en su postura de línea dura. El 30 de enero afirmó que el régimen comunista cubano debe desaparecer por amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos y oprimir a su pueblo, y en febrero firmó junto a otros congresistas cubanoamericanos una carta solicitando al Departamento de Justicia que acuse formalmente a Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.