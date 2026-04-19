Cuba abre la puerta a la diáspora, pero la desconfianza frena la inversión desde el exterior

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El Consejo de Estado de Cuba aprobó el viernes el Decreto-Ley "De la Condición Migratoria de Inversores y de Negocios de los Ciudadanos Cubanos Residentes en el Exterior", abriendo formalmente la posibilidad de que los emigrados cubanos inviertan en la isla bajo un marco legal reconocido.

La norma crea una categoría migratoria especial para quienes participen en la economía cubana y elimina la restricción histórica que limitaba las inversiones únicamente a residentes permanentes en Cuba.

Según el viceprimer ministro Óscar Pérez-Oliva Fraga, quien anunció el paquete de medidas el 16 de marzo, los emigrados podrán invertir en mipymes, crear o participar en instituciones financieras, abrir cuentas bancarias en divisas, participar en fondos de inversión, desarrollar negocios agrícolas con acceso a tierras en usufructo y operar como proveedores de servicios de activos virtuales.

"Esto abre un espacio diferente para la participación de esta comunidad en el desarrollo económico y social del país. Estamos hablando de alianzas que se pudieran establecer, por ejemplo, entre el sector privado cubano y el capital foráneo vinculado a nuestra diáspora", declaró Pérez-Oliva Fraga.

Uno de los cambios más significativos es que el emigrado podrá ser propietario, socio o promotor de negocios, y que el sector privado cubano podrá asociarse con empresas extranjeras pertenecientes a cubanos de la diáspora, estimada en más de dos millones de personas, principalmente en Estados Unidos.

Sin embargo, la apertura llega en el peor momento económico de Cuba en décadas. El PIB ha caído un 23% desde 2019, con una contracción proyectada del 7,2% en 2026 según la Economist Intelligence Unit, apagones de hasta 30 horas diarias y un déficit de generación eléctrica superior a 1,900 megavatios.

La crisis energética se agravó tras el corte del suministro de petróleo venezolano subsidiado —unos 35,000 barriles diarios— después de la caída de Nicolás Maduro en enero de 2026, y la suspensión de envíos mexicanos ese mismo mes.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, rechazó las medidas desde su anuncio: "Lo que anunciaron no es lo suficientemente drástico, no va a arreglarlo", y cuestionó directamente: "¿Quién va a invertir miles de millones en un país comunista?"

La desconfianza de la diáspora no es solo ideológica. El caso de Frank Cuspinera Medina, fundador del supermercado Diplomarket —conocido como el "Costco cubano"—, ilustra los riesgos concretos.

Cuspinera fue detenido en 2024 y lleva más de un año en prisión preventiva acusado de evasión fiscal y lavado de activos, mientras su empresa fue intervenida y expropiada por auditores militares vinculados a GAESA.

La abogada Laritza Diversent, de Cubalex, advierte que el régimen usa el derecho penal para confiscar propiedades valiosas, invitando a invertir y luego encarcelando para apropiarse de los negocios.

A esto se suma que desde finales de 2025 numerosas empresas extranjeras han reportado dificultades para transferir fondos fuera de Cuba, lo que añade una capa adicional de riesgo operativo para cualquier inversor que considere entrar al mercado.

El economista Mauricio de Miranda alerta que sin cambio político, las reformas podrían seguir el modelo ruso de los 90, beneficiando únicamente a oligarcas vinculados al poder.

Un análisis de PanamericanWorld concluye que "la puerta está abierta. Lo que falta, todavía, es convencer a quienes están del otro lado de que vale la pena cruzarla."