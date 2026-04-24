Cubano regresa a la isla y rompe en llanto: "La gente no aguanta más"

Cubano regresa a Cuba y rompe en llanto ante la crisis: “La gente no aguanta más”

Un cubano rompió en llanto en un video publicado en Facebook que se ha vuelto viral, en el que denuncia con desesperación la crisis humanitaria que vive la isla y suplica un cambio urgente: "Devuélvanme lo que tenía yo, devuélvanme mi Cuba".

El clip, de 51 segundos, fue publicado por la página "El creador cubano" bajo el título "Mi Cuba necesita un cambio urgente antes que sea demasiado tarde. La gente no aguanta más", y acumuló más de 622,000 vistas, 47,661 me gusta y 4,034 comentarios en la red social.

Visiblemente emocionado, el hombre clama: "La gente se está muriendo de hambre, la gente está pasando necesidad. Asere, yo solo pido que se me escuche, loco".

Su mensaje no deja margen a la interpretación: "Mi Cuba está llorando, mi Cuba se está muriendo, Asere. Hagan algo por cambiar esto, Asere. Se me parte el corazón".

El video cierra con una súplica que ha resonado con fuerza entre la diáspora cubana, especialmente en Miami: "¿Y nos quedamos así? Seguro que no voy a tener nunca más un amigo así. Devuélvanme lo que tenía yo, devuélvanme mi Cuba. Devuélvanme a mi Cuba".

El testimonio llega en medio de una oleada de videos similares que han sacudido las redes sociales en las últimas semanas.

El martes pasado, una abuela llamada Marta protagonizó otro clip viral en el que lloraba desconsoladamente denunciando seis décadas de dictadura y el hambre que impide a las madres dar leche o pan a sus hijos: "Cuántas madres desesperadas que no tienen un vaso de leche ni un pan que darle a sus hijos. Que saquen a esos bandidos de ahí", dijo.

En marzo, otro video desgarrador mostró a una madre cocinando con carbón durante un apagón prolongado mientras sus hijos lloraban de hambre repitiendo "mamá, tengo hambre".

Los testimonios reflejan una realidad documentada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH): el 80% de los cubanos considera la situación actual peor que el Período Especial de los años 90.

Según el OCDH, siete de cada diez cubanos omiten alguna de las tres comidas diarias por falta de dinero o escasez de alimentos, cifra que sube a ocho de cada diez entre mayores de 61 años.

La extrema pobreza afecta al 89% de la población, y la crisis alimentaria es la principal preocupación para el 72% de los encuestados.

El colapso energético agrava el cuadro: algunas provincias soportan apagones de hasta 20 horas diarias, situación que se deterioró tras la interrupción del suministro de crudo venezolano.

El 99% de los jubilados cubanos afirma que su pensión —fijada en un mínimo de 4,000 pesos cubanos, equivalente a menos de diez dólares al cambio informal— no cubre sus necesidades básicas.

La desesperación ha desbordado las redes sociales y también las calles: en marzo se registraron cacerolazos en el barrio habanero de Palatino y bloqueos de calles en El Cerro por falta de agua.

El 78% de los cubanos desea emigrar, según datos del OCDH, en un contexto en que el régimen de Díaz-Canel no ofrece respuestas a la crisis que él mismo ha profundizado durante años de mala gestión y dependencia de aliados como Venezuela y Rusia.